'Gevonden schedel in Rotterdam blijkt meer dan 100 jaar oud'

Natuur

Vandaag, 10:38

De schedel die in november vorig jaar werd aangetroffen in een parkje in de Rotterdamse wijk Alexander, blijkt ruim 100 jaar oud te zijn. Dat meldt het AD.

De schedel werd destijds ontdekt door een medewerker van de plantsoendienst tijdens groenwerkzaamheden. Direct na de vondst kon de politie nog niet zeggen of het om een echte schedel ging of om een mogelijk Halloween-attribuut.

Opmerkelijk

Uit het onderzoek van het NFI blijkt nu dat het gaat om een menselijke schedel van voor 1920. Opmerkelijk is dat de wijk Alexander in die tijd nog helemaal niet bestond. Onderzoekers vermoeden daarom dat de schedel mogelijk afkomstig is van een slachtoffer van een scheepsramp in het Haringvliet.

Voor de aanleg van het parkje werd namelijk zand uit dat gebied gebruikt, en het is waarschijnlijk dat de schedel daardoor op die plek terecht is gekomen. Of dit ook echt zo is gebeurd, is niet zeker. De politie en het NFI laten weten dat er geen verder onderzoek zal plaatsvinden. Daarmee blijft de herkomst van de schedel deels een mysterie.

