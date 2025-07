Jurrian (8) vindt parel in oester: honderden euro's waard?

Het zal je maar gebeuren: je trekt een oester uit het zand op de Wadden en... er blijkt gewoon een parel in te zitten. Het overkwam de 8-jarige Jurriaan. En dat is uniek, want dit komt maar 1 op de 15.000 keer voor. Hij is megatrots en de parel krijgt een speciaal plekje op zijn slaapkamer. Maar niet voordat er een expert naar heeft gekeken, want wat is de parel waard? Hart van Nederland ging mee op taxatie, is te zien in bovenstaande video.

"We gingen wadlopen en iedereen wilde oesters zoeken, ik ook. Er lagen er best veel en in de eerste die ik had en openmaakte, daar zat een parel in. Ik juichen!", vertelt Jurriaan. "Hij is klein, niet een heel mooie kleur. Hij is wel mooi rond."

Meld je aan voor het Hart van Nederland-panel Wil jij meepraten over thema's zoals de toekomst van vuurwerk, lange wachtlijsten in de zorg of politieke besluiten? Meld je met deze blauwe knop aan voor het Hart van Nederland-panel en bepaal wat nieuws wordt! Meld je aan

Het idee is om de parel op zijn kamer te bewaren, maar misschien niet als de parel veel geld waard is. René Luijkx, gids bij Waddengenot.nl, vermoedt dat de parel tussen de 100 en 300 euro waard is. "Er zit niet heel veel glans op namelijk." Volgens René is het heel bijzonder. "Zelf heb ik dit niet eerder meegemaakt. Wel ben ik zo'n enthousiasteling die altijd een oestermes meeneemt."

Toch vraagt René zich af of hij misschien toch al parels in oesters heeft meegemaakt. "Je let er niet echt op natuurlijk, want je snijdt hem open en gooit dan het water eruit. Ik heb geen idee hoeveel parels ik zelf al weggegooid heb, hahaha."

Hoe veel de parel uiteindelijk echt waard bleek te zijn, zie je in bovenstaande video.