Nog maar één rif over in de Noordzee, maar deze oesters bouwen het weer op

Ooit lagen er uitgestrekte schelpdierriffen op de bodem van de Noordzee. Tegenwoordig is daar nog maar één van over. Om dat tij te keren, brengen natuurorganisatie ARK Rewilding Nederland en energiebedrijf Ørsted deze week miljoenen jonge oesters terug naar zee.

Het gaat om Europese platte oesters, een soort die bijna verdwenen is. Projectleider Ernst Schrijver van ARK legt uit dat jonge oesters op gebruikte oesterschelpen uit restaurants worden geplaatst. Die zijn in biologisch afbreekbare netten geplaatst, die weer in speciale korven naar de zeebodem gaan. "Zo kunnen de oesters groeien, zich voortplanten en schelp op schelp bouwen aan een rif", zegt hij.

Verdwenen

De Noordzee had 100 jaar geleden veel riffen over een groot uitgestrekt gebied, maar dat is grotendeels verdwenen door visserij, olie- en gaswinning, druk vaarverkeer en ziektes. Zonder harde ondergrond kunnen oesters zich nergens aan vastzetten en dus niet overleven. "Riffen zorgen voor meer biodiversiteit. En oesters zorgen voor meer leefruimte en vastigheid in die bewegende Noordzee. Het zand beweegt vaak en riffen blijven liggen, dus voor heel veel soorten is het een oase om in te leven", aldus Schrijver.

Dit is het derde jaar op rij dat de organisaties op dezelfde plek, in de Voordelta vlak voor de Zuid-Hollandse en Zeeuwse eilanden, oesters uitzetten. "Door ze een paar jaar veilig en beschut op hun plaats te houden, geven we ze een kans om uit te groeien tot een rif." Aan het eind van de zomer wordt weer gekeken hoe het met de oesters en het ontwikkelende rif gaat.