Vlammenzee na aanvaring vrachtschip en olietanker op Noordzee, tientallen gewonden

Een vrachtschip dat onderweg was naar Rotterdam is in de Noordzee in aanvaring gekomen met een olietanker. Reddingsboten en een helikopter uit het Verenigd Koninkrijk zijn onderweg naar de plek van de botsing. Bij de aanvaring zijn zeker 32 mensen gewond geraakt.

Het incident gebeurde voor de kust van East Yorkshire. De reddingsboten zijn uitgerukt vanuit de buurt van Kingston upon Hull. De eerste boten met gewonden zijn inmiddels teruggekeerd. Het gaat om drie boten die elk ongeveer tien mensen mee terugnamen. Zij worden met ambulances afgevoerd.

Op beelden is te zien dat er een grote brand woedt. Op beide vaartuigen zou brand zijn ontstaan.

De Britse kustwacht denkt dat er waarschijnlijk ook "vervuiling" zal optreden door de aanvaring. Het is niet duidelijk wat de twee schepen aan boord hadden op het moment van de botsing.

Onderweg naar Rotterdam

De tanker, de Stena Immaculate, vaart onder Amerikaanse vlag en het vrachtschip, de Solong, onder Portugese vlag. De Solong was onderweg van het Schotse Grangemouth naar Rotterdam. De Nederlandse Kustwacht is desgevraagd vooralsnog niet betrokken bij de hulpverlening.

Hart van Nederland/ANP

Beeld: X/Tessaron_News