'Nieuwe windparken Noordzee jagen energierekening omhoog'

De energierekening van Nederlandse huishoudens dreigt de komende jaren flink te stijgen. De oorzaak? De miljardeninvesteringen die nodig zijn om kabels en platforms voor windparken op de Noordzee aan te leggen. Volgens berekeningen van ambtenaren gaat het om maar liefst 88 miljard euro aan kosten in de komende 15 jaar. En die worden niet gesubsidieerd, maar doorberekend aan burgers en bedrijven. Dat meldt de NOS.

Windmolenparken staan niet alleen op zee, maar ook steeds vaker op het land. En dat leidt geregeld tot gezondheidsklachten. In maart vorig jaar luidden huisartsen uit heel Nederland de noodklok. In de bovenstaande video melden huisarts Cornelis Pet uit het Groningse Meeden en zijn collega Sylvia van Manen uit Den Bosch een opvallende toename van klachten zoals slapeloosheid, stress, depressies en diverse lichamelijke ongemakken sinds de plaatsing van nabijgelegen windparken.

Om in 2033 driekwart van alle elektriciteit uit wind op zee te halen, moet er flink geïnvesteerd worden in de energie-infrastructuur. Wat ooit begon met een extra kabel hier en daar, is inmiddels uitgegroeid tot een megaproject van ongekende schaal. Het gaat niet langer om een paar transformatorhuisjes of een paar elektriciteitsmasten, maar om complete energieplatforms tientallen kilometers uit de kust.

Stijgen van netwerkkosten

Landelijk netbeheerder Tennet speelt hierin een hoofdrol. Zij leggen kabels aan over de zeebodem en bouwen enorme platforms, waarmee de stroom van windmolens aan land wordt gebracht. Alleen al vorig jaar betaalde een gemiddeld huishouden 400 euro aan netwerkkosten. In 2040 kan dat oplopen tot wel 1100 euro per jaar.

De huidige windparken zijn nog relatief dicht bij de kust gebouwd. Maar de nieuwe parken liggen veel verder op zee, er zijn bijvoorbeeld plannen om meerdere windparken te bouwen ten noorden van de Waddeneilanden Ameland en Schiermonnikoog. Voor zulke afstanden moeten er grotere platforms komen en duurdere kabels – en die worden deels in Singapore gebouwd.

Geen subsidie

Hoewel energiebedrijven geen subsidie krijgen voor de windmolens zelf, komen de kosten van de infrastructuur dus wél op het bordje van de consument. En dat terwijl sommige bedrijven huiverig zijn om mee te doen, omdat de stroomprijs onzeker is en de vraag vanuit de industrie achterblijft.