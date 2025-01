Bewoners boos om komst megawindmolens: 'Wij pikken dit niet'

De plannen voor nieuwe windmolens in Nederland stuiten steeds vaker op verzet. In de Hoeker-Garstenpolder bij Vreeland maken omwonenden zich zorgen over de mogelijke komst van metershoge turbines. Ze vrezen geluidsoverlast, gezondheidsproblemen en waardevermindering van hun woningen. "We zijn niet tegen duurzaamheid, maar deze gigantische molens hebben grote gevolgen voor onze leefomgeving," zegt Richard de Winter van actiegroep Red Hoeker-Garstenpolder.

Huisarts Sylvia van Manen uit Brabant bevestigt dat de zorgen niet uit de lucht gegrepen zijn. “Langdurige blootstelling aan het geluid van windmolens kan serieuze gezondheidsproblemen veroorzaken, zoals hoge bloeddruk, stress en zelfs een verhoogd risico op hart- en vaatziekten.” Ze vindt dat het RIVM de impact onderschat. “De officiële richtlijnen stellen dat maximaal 10 procent van de omwonenden last mag hebben van de molens, maar in de praktijk ligt dat percentage veel hoger.”

Huizenprijzen dalen

Naast gezondheidsproblemen maken bewoners zich zorgen over waardedaling van hun woningen. Uit onderzoek van TNO blijkt dat windmolens niet alleen zorgen voor geluidsoverlast, maar ook voor een flinke daling van huizenprijzen. In sommige gebieden kunnen woningen tot bijna 4 procent minder waard worden.

Ondanks het aanhoudende verzet in verschillende gemeenten, houdt het kabinet vast aan de bouw van nieuwe windmolens. De komende jaren worden er door heel Nederland zeker 150 turbines bijgebouwd. Daarnaast onderzoekt het ministerie de mogelijkheden om bestaande windmolens te vernieuwen en waar mogelijk te vergroten.

Reactie ministerie Het kabinet verwacht dat de doelstelling voor 35 terawattuur vermogen in 2030 haalbaar is. We hebben het hier over om en nabij 2600 windmolens op land – variërend van vermogen in 2030. Er staan nu al 2500 windmolens op land dus er komt naar verwachting relatief weinig extra bij tot 2030. Dit komt doordat oudere, minder efficiënte windmolens op veel plekken op termijn worden vervangen door nieuwe modellen met aanzienlijk meer vermogen (een proces dat ook wel repowering wordt genoemd). Zo kunnen we meer elektriciteit produceren op land – zonder al te veel bij te hoeven bouwen tot 2030.

Bewoners furieus

In de gemeente Stichtse Vecht, waar de provincie Utrecht plannen heeft voor nieuwe windparken, is de weerstand fel. De gemeente verzet zich hevig en zet vol in op zonne-energie als alternatief. Maar of de provincie naar hen luistert, is nog maar de vraag. “We gaan deze strijd niet zomaar opgeven,” zegt De Winter strijdvaardig. “Dit gaat om de toekomst van onze leefomgeving. Wij pikken dit niet.”