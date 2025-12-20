Volg Hart van Nederland
Voorbijganger vindt zieke koningspython in bushokje IJsselstein

Dieren

Vandaag, 20:20

Bij een bushalte in IJsselstein heeft een voorbijganger een terrarium gevonden met daarin een slang. De dierenambulance kwam het reptiel ophalen, zo meldt Dierenambulance IJsselstein zaterdagmiddag op Facebook.

De slang kon worden ondergebracht bij een reptielenopvang in Zwanenburg. Daar bleek het te gaan om een koningspython die er niet best aan toe was. Hij was uitgedroogd en had een luchtweginfectie. Daar wordt hij voor behandeld.

Opvangcentra bomvol

De dierenambulance noemt het een wonder dat er een opvangplek was voor de koningspython. Volgens de organisatie worden er jaarlijks honderden reptielen afgedankt, vooral schildpadden, en zitten de opvangcentra overvol.

"Een belangrijke reden voor die drukte is dat mensen reptielen aanschaffen zonder zich goed te verdiepen in de zorg die ze nodig hebben. Als het dan tegenvalt, belanden de dieren in de opvang. Sommige centra hebben zelfs een opnamestop, waardoor reptielen, zoals onze slang, uiteindelijk ergens op straat kunnen worden achtergelaten", aldus de Facebookpost.

Door ANP

