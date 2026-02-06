Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's

Uniek bij ARTIS: tweede olifantenkalf geboren in paar weken tijd

Dieren

Vandaag, 08:08

Link gekopieerd

In ARTIS is woensdagavond opnieuw een olifantenkalf geboren. Nog maar zes weken geleden kwam kalfje Mook Uhm ter wereld en nu is er alweer een jong bij de Aziatische olifantenkudde. Zoiets is nog nooit eerder gebeurd in de geschiedenis van de dierentuin: twee kalfjes die tegelijk opgroeien in dezelfde kudde.

Het nieuwe kalf is een vrouwtje en weegt 110 kilo. Hoewel de geboorte eerder kwam dan verwacht, is het jong zwaarder dan Mook Uhm. Ze heeft nog geen naam. ARTIS roept kinderen op om daarover mee te denken. Met moeder en kalf gaat het goed en als alles zo blijft, mogen ze dit weekend voor het eerst even naar buiten.

Snelle geboorte

Voor moeder Sanuk is het haar eerste jong. Zij is de jongste volwassen koe in de kudde. De dierverzorgers hielden Sanuk extra in de gaten via de camera's, omdat ze overdag onrustig was. Volgens ARTIS-teamleider dierverzorging Peter Bleesing ging het allemaal sneller dan gedacht. "De geboorte kwam eerder dan verwacht, maar aan het kalfje te zien was ze er klaar voor", zegt hij.

Het kalf is volgens ARTIS nieuwsgierig en sterk. Ze zoekt al veel contact met Mook Uhm, die zes weken ouder is. Bezoekers kunnen binnenkort dus twee jonge olifanten samen zien opgroeien.

Bedreigd

De Aziatische olifant wordt in het wild ernstig bedreigd. Naar schatting leven er nog 30.000 tot 50.000 dieren in het wild. ARTIS doet mee aan een Europees fokprogramma om de soort te helpen behouden. De geboorte van de twee kalfjes is van grote waarde: ze dragen bij aan het internationale stamboek en ondersteunen wetenschappelijk onderzoek dat de bescherming van de soort in het wild bevordert.

Door Redactie Hart van Nederland

Lees ook

Kerstwonder in ARTIS: olifantenkalf geboren op kerstavond
Kerstwonder in ARTIS: olifantenkalf geboren op kerstavond

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2026 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.