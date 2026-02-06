Uniek bij ARTIS: tweede olifantenkalf geboren in paar weken tijd

In ARTIS is woensdagavond opnieuw een olifantenkalf geboren. Nog maar zes weken geleden kwam kalfje Mook Uhm ter wereld en nu is er alweer een jong bij de Aziatische olifantenkudde. Zoiets is nog nooit eerder gebeurd in de geschiedenis van de dierentuin: twee kalfjes die tegelijk opgroeien in dezelfde kudde.

Het nieuwe kalf is een vrouwtje en weegt 110 kilo. Hoewel de geboorte eerder kwam dan verwacht, is het jong zwaarder dan Mook Uhm. Ze heeft nog geen naam. ARTIS roept kinderen op om daarover mee te denken. Met moeder en kalf gaat het goed en als alles zo blijft, mogen ze dit weekend voor het eerst even naar buiten.

Snelle geboorte

Voor moeder Sanuk is het haar eerste jong. Zij is de jongste volwassen koe in de kudde. De dierverzorgers hielden Sanuk extra in de gaten via de camera's, omdat ze overdag onrustig was. Volgens ARTIS-teamleider dierverzorging Peter Bleesing ging het allemaal sneller dan gedacht. "De geboorte kwam eerder dan verwacht, maar aan het kalfje te zien was ze er klaar voor", zegt hij.

Het kalf is volgens ARTIS nieuwsgierig en sterk. Ze zoekt al veel contact met Mook Uhm, die zes weken ouder is. Bezoekers kunnen binnenkort dus twee jonge olifanten samen zien opgroeien.

Bedreigd

De Aziatische olifant wordt in het wild ernstig bedreigd. Naar schatting leven er nog 30.000 tot 50.000 dieren in het wild. ARTIS doet mee aan een Europees fokprogramma om de soort te helpen behouden. De geboorte van de twee kalfjes is van grote waarde: ze dragen bij aan het internationale stamboek en ondersteunen wetenschappelijk onderzoek dat de bescherming van de soort in het wild bevordert.