Nijlpaard Tanja keert in opgezette vorm terug in dierentuin ARTIS

Het doorslikken van een heel volkorenbrood, het dooddrukken van haar pasgeboren jong en uiteindelijk een overlijdensbericht in het achtuurjournaal. Het zijn een aantal gebeurtenissen die direct te linken zijn aan het populaire nijlpaard Tanja, dat op Eerste Kerstdag 2009 overleed in dierentuin ARTIS. Nu, 16 jaar later, keert Tanja in opgezette vorm terug in het dierenpark in Amsterdam.

Het nijlpaard was immens populair; in het Amsterdamse dierenpark werd ze een ware ster genoemd. Ze had een opvallend postuur, korte poten, bijzondere oren, maar bovenal een aaibare uitstraling. Op de respectabele leeftijd van 49 jaar werd een huidziekte haar fataal. Daarmee was zij het laatste nijlpaard ooit in ARTIS, omdat het park het niet langer verantwoord vond om deze dieren te houden.

Zijn dierentuinen nog wel van deze tijd? De helft van de mensen vindt dieren in dierentuinen zielig:

2:13 Helft vindt dieren in dierentuinen zielig: 'Niet meer van deze tijd'

Dichtbij Tanja

Tanja werd vervolgens opgezet en in een extern depot bewaard. Nu keert ze terug, in de voorstelling Dichtbij Tanja in het Groote Museum van ARTIS. Daarin staat Tanja's leven centraal, maar ook de evoluerende rol van dierentuin ARTIS.

In de voorstelling wordt antwoord gegeven op de vraag hoe dieren vroeger naar ARTIS kwamen, hoe ze werden verzorgd en wat daarin veranderd is. Ook beantwoordt het dierenpark de vraag waarom Tanja het laatste nijlpaard in ARTIS was en waarom zij werd opgezet na haar dood.

De voorstelling is sinds 17 oktober te bekijken in dierentuin ARTIS.