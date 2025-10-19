Terug

Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's
Nijlpaard Tanja keert in opgezette vorm terug in dierentuin ARTIS

Nijlpaard Tanja keert in opgezette vorm terug in dierentuin ARTIS

Dieren

Vandaag, 09:49 - Update: 1 uur geleden

Link gekopieerd

Het doorslikken van een heel volkorenbrood, het dooddrukken van haar pasgeboren jong en uiteindelijk een overlijdensbericht in het achtuurjournaal. Het zijn een aantal gebeurtenissen die direct te linken zijn aan het populaire nijlpaard Tanja, dat op Eerste Kerstdag 2009 overleed in dierentuin ARTIS. Nu, 16 jaar later, keert Tanja in opgezette vorm terug in het dierenpark in Amsterdam.

Het nijlpaard was immens populair; in het Amsterdamse dierenpark werd ze een ware ster genoemd. Ze had een opvallend postuur, korte poten, bijzondere oren, maar bovenal een aaibare uitstraling. Op de respectabele leeftijd van 49 jaar werd een huidziekte haar fataal. Daarmee was zij het laatste nijlpaard ooit in ARTIS, omdat het park het niet langer verantwoord vond om deze dieren te houden.

Zijn dierentuinen nog wel van deze tijd? De helft van de mensen vindt dieren in dierentuinen zielig:

Helft vindt dieren in dierentuinen zielig: 'Niet meer van deze tijd'
2:13

Helft vindt dieren in dierentuinen zielig: 'Niet meer van deze tijd'

Dichtbij Tanja

Tanja werd vervolgens opgezet en in een extern depot bewaard. Nu keert ze terug, in de voorstelling Dichtbij Tanja in het Groote Museum van ARTIS. Daarin staat Tanja's leven centraal, maar ook de evoluerende rol van dierentuin ARTIS.

In de voorstelling wordt antwoord gegeven op de vraag hoe dieren vroeger naar ARTIS kwamen, hoe ze werden verzorgd en wat daarin veranderd is. Ook beantwoordt het dierenpark de vraag waarom Tanja het laatste nijlpaard in ARTIS was en waarom zij werd opgezet na haar dood.

De voorstelling is sinds 17 oktober te bekijken in dierentuin ARTIS.

Door Redactie Hart van Nederland

Lees ook

Zeeleeuwen weg uit Artis na kritiek: laatste drie naar Singapore
Zeeleeuwen weg uit Artis na kritiek: laatste drie naar Singapore
Gorilla die stokstaartje vastpakt en laat vallen in ARTIS gaat viraal
Gorilla die stokstaartje vastpakt en laat vallen in ARTIS gaat viraal

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2025 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.