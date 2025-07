Zeeleeuwen weg uit Artis na kritiek: laatste drie naar Singapore

De drie overgebleven Californische zeeleeuwen in Artis vertrekken binnenkort uit de Amsterdamse dierentuin. Dat heeft Artis vrijdag bekendgemaakt, kort nadat de Partij voor de Dieren melding deed van vermeende slechte huisvesting van de dieren. De laatste drie vrouwelijke zeeleeuwen verhuizen naar een dierentuin in Singapore, volgens Artis "één van ’s werelds meest moderne dierentuinen".

De verhuizing is volgens Artis onderdeel van bredere herinrichtingsplannen in het park. "Dit omvat naast de vernieuwing van dierverblijven ook een aantal moeilijke keuzes over welke diersoorten we op de lange termijn blijvend de beste leefomstandigheden en welzijn kunnen bieden. De zeeleeuwen zullen Artis om die reden gaan verlaten", aldus de dierentuin.

In 2022 haalde een pasgeboren zeeleeuw nog het nieuws toen het luid van zich liet horen in Artis. Bekijk het in deze video:

0:16 Pasgeboren zeeleeuw laat luid van zich horen in Artis

Kritiek op verblijf

Eerder op vrijdag liet de Amsterdamse afdeling van de Partij voor de Dieren weten melding te hebben gedaan bij meldpunt 144. De partij zegt de zeeleeuwen maandenlang te hebben geobserveerd en stelt dat de leefomstandigheden "niet van deze tijd" zijn. Het verblijf zou bestaan uit een klein betonnen bassin "met zeer minimaal verrijkingsmateriaal".

De eerste zeeleeuwen zijn eind vorig jaar al overgeplaatst naar een andere Europese dierentuin. Voor de drie die nu nog in Artis verblijven is de bestemming dus Singapore. "Singapore bouwt nu aan een nieuw verblijf waar de zeeleeuwen naartoe kunnen zodra het gereed is", aldus Artis.

