Partij voor de Dieren: zeeleeuwen leven onder beroerde omstandigheden in Artis

Vandaag, 06:16

De leefomstandigheden en het welzijn van de zeeleeuwen in dierentuin Artis zijn niet verbeterd. Dat blijkt volgens de Amsterdamse afdeling van de Partij voor de Dieren uit nieuwe beelden. De Partij voor de Dieren heeft daarom een formeel handhavingsverzoek gedaan bij het ministerie van Landbouw, Visserij, Voedselzekerheid en Natuur.

In juli maakte de Partij voor de Dieren een melding bij meldpunt 144 vanwege slechte huisvesting van de drie Californische zeeleeuwen in Artis. De dierentuin liet toen weten dat de zeeleeuwen Artis gaan verlaten en een nieuw onderkomen krijgen in een dierentuin in Singapore.

In de tussentijd is er volgens de Partij voor de Dieren niet genoeg gedaan om de leefomstandigheden van de zeeleeuwen te verbeteren. Ze leven in een ondiep bassin zonder privacy en vertonen volgens de Partij voor de Dieren zorgwekkend gedrag waaruit blijkt dat de dieren verveeld en gefrustreerd zijn.

