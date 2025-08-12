Heldenduo Tommy en Marcel herenigen vermiste katten met baasjes: 'Hij doet alles voor frikandel'

Het is een drukke periode voor speurhond Tommy en baasje Marcel van Tongeren. In de zomer raken veel dieren vermist. Vooral katten glippen ertussen uit, omdat ze tijdens het mooie weer op avontuur willen. Afgelopen maand nog kreeg Amivedi 4398 meldingen binnen van vermiste katten en poezen. Ook Marcel merkt hoe druk het is. Zijn telefoon staat roodgloeiend door berichtjes van bezorgde baasjes. Bijna dagelijks helpt het heldenduo vermiste katten en poezen opsporen.

Het begon allemaal zo'n 8 jaar geleden. Marcel besloot een hond te adopteren. Hij werd toen gekoppeld aan Tommy uit Spanje: "Maar Tommy is een werkhond en ik wist niet hoe ik daarmee moest omgaan. Ik vond hem in het begin ook echt vervelend. Ik ging meermaals met hem wandelen en ik stak ook veel tijd in het spelen met Tommy, maar hij had nog zo veel energie over. Op een gegeven moment kreeg ik de tip om met Tommy te gaan speuren."

Zo gezegd, zo gedaan. De eerste speuropdracht die Tommy en Marcel kregen, was het zoeken van een babypython. Aan de hand van een stuk vel van de slang wist Tommy de slang te vinden in een la. Al snel daarna kwam Marcel op het idee om met zijn hond katten op te gaan speuren: "Er zijn namelijk heel weinig speurhonden die dit doen. Katten en honden gaan niet goed samen. Gelukkig reageert Tommy vrij rustig op katten."

Op elkaar ingespeeld

En na zo'n 3 jaar zijn Tommy en Marcel perfect op elkaar ingespeeld en is hun band sterker geworden: "Als ik een frikandel uit de vriezer haal, dan weet hij hoever het is. Hij vindt het heel leuk om te speuren en voor een frikandel doet hij alles."

"Tijdens het zoeken let ik goed op hoe Tommy reageert. Ik weet precies wanneer hij iets heeft gevonden. Als zijn oren naar elkaar toegaan en naar voren wijzen, dan weet ik dat hij een kat heeft gevonden. En als ik even niet oplet, dan komt het weleens voor dat Tommy blaft om mijn aandacht weer te hebben. Hij houdt mij scherp", legt Marcel uit.

Vermiste Nono

Hond Tommy mocht dinsdagochtend weer gaan zoeken. Samen met baasje Marcel reisde hij af naar Utrecht om te zoeken naar de Perzische kat van Maaike de Graaf. De 11-jarige Nono is al bijna twee weken vermist. "Het gaat om een zwarte kat. Je kan hem herkennen aan zijn kale achterkant. Begin juli heeft hij een trimbeurt gehad vanwege klitten, hierdoor is zijn achterste deel kaal", vertelt baasje Maaike.

Mogelijk is hij ontsnapt toen zo'n 2 weken geleden de buurvrouw langskwam: "Ik heb nog gezocht naar Nono, maar ik kan hem niet vinden. Het gaat gelukkig om een sociale kat. Hij is niet bang voor nieuwe mensen. Al weet ik niet hoe hij reageert op mensen als hij gewond of bang is. Ik hoop dat hij heelhuids terugkomt. Al is het met de tijd moeilijker om die hoop te houden. Daarom heeft een mevrouw mij getipt om Tommy in te schakelen. Hopelijk kunnen zij Nono vinden."