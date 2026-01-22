Volg Hart van Nederland
Utrechtse kat Doerak weer terecht na vermissing na explosie

Dieren

Vandaag, 22:57

Dieren

Vandaag, 22:57

Kat Doerak, die na de explosie in Utrecht dagenlang werd vermist, is weer terecht en veilig terug bij zijn baasjes. Het dier raakte vermist in de chaos na de explosie van donderdag 15 januari. Door de explosie liepen meerdere woningen flinke schade op en moesten bewoners halsoverkop hun huis verlaten.

Na dagen van onzekerheid en zoeken kwam er goed nieuws: Doerak werd gevonden en kon worden herenigd met zijn eigenaren. Het was een emotioneel weerzien voor de familie van de kat, laat het zoekteam Midden-Nederland weten.

Vermist

De terugkeer van Doerak wordt door betrokkenen gezien als een klein maar betekenisvol lichtpuntje in de nasleep van de ingrijpende gebeurtenis. In de dagen na de explosie werden meerdere huisdieren vermist. Eerder werd kat Kerel al teruggevonden in goede gezondheid. Nu is Doerak dus ook in veilige handen. Kat Cara wordt als enige nog vermist.

Hart van Nederland ging dinsdag mee met het zoekteam Midden-Nederland op zoek naar de vermiste katten. Toen waren alle drie de katten nog vermist:

Vrijwilligers zoeken naar vermiste katten na explosie Utrecht
1:55

Vrijwilligers zoeken naar vermiste katten na explosie Utrecht

Door Redactie Hart van Nederland

