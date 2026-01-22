Volg Hart van Nederland
Tientallen inwoners kunnen nog steeds niet naar huis na explosie Utrecht

Brand

Vandaag, 19:49 - Update: 59 minuten geleden

Nog steeds kan niet iedereen naar huis, die in de buurt van de Visscherssteeg in Utrecht woont. Na de explosie vorige week, moeten twintig inwoners nog steeds ergens anders verblijven. Ze hebben wel tijdelijk onderdak gekregen.

Dat blijkt uit een raadsbrief van de gemeente Utrecht. Twee ondernemers gevestigd aan de Springweg zijn door de knal 'dusdanig getroffen dat zij mogelijk voor langere tijd geen gebruik kunnen maken van het pand waar hun onderneming zich bevindt', staat in de brief. Ook wordt gemeld dat zes panden in de omgeving van de Visscherssteeg constructief niet veilig zijn, waaronder een aantal erfgoedpanden.

Geen misdrijf

Na de klap waren er ook zorgen over huisdieren, maar de meeste zijn weer bij hun baasje. Twee katten zijn nog niet herenigd met hun eigenaar. De Dierenambulance heeft een speciaal zoekteam ingezet. Kat Kerel is ook weer gevonden.

Hart van Nederland ging dinsdag mee met het zoekteam Midden-Nederland op zoek naar de vermiste katten:

Vrijwilligers zoeken naar vermiste katten na explosie Utrecht
1:55

Vrijwilligers zoeken naar vermiste katten na explosie Utrecht

Over de oorzaak van de explosie is nog steeds niets bekend. De gemeente herhaalt in de brief dat een misdrijf niet voor de hand ligt.

Door Redactie Hart van Nederland/ANP

