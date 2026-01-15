Volg Hart van Nederland
ZIEN: Nieuwe beelden laten verwoesting na explosie Utrecht zien

Op beelden die rondgaan in appgroepen is te zien hoe groot de schade is na de explosie in de Utrechtse Visscherssteeg. De video's zijn gemaakt vanaf een dak aan de achterkant van de panden. Daarop is te zien dat meerdere huizen volledig zijn ingestort en dat ramen compleet zijn verwoest.

De explosie vond donderdagmiddag plaats in het centrum van Utrecht en werd gevolgd door een grote brand. Meerdere panden begaven het door de klap. De bewoners van de ingestorte woningen waren op dat moment niet thuis, meldt de veiligheidsregio.

Hulpdiensten houden er wel rekening mee dat er mogelijk nog mensen onder het puin liggen, maar er is tot dusver niemand als vermist opgegeven. De oorzaak van de explosie is nog onbekend en wordt onderzocht. Zeker vier mensen raakten gewond bij het incident, van wie twee naar het ziekenhuis zijn gebracht.

