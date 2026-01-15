Bewoners van ingestorte panden Utrecht waren niet thuis

De bewoners van de ingestorte panden in Utrecht waren op het moment van de explosie niet thuis. Dat laat de woordvoerder van de veiligheidsregio weten. Tot nu toe zijn er ook geen mensen als vermist opgegeven.

De veiligheidsregio houdt er wel rekening mee dat er mogelijk toch nog mensen onder het puin liggen. De oorzaak van de explosie is nog niet duidelijk. De hulpdiensten gaan in ieder geval niet uit van terrorisme en hebben ook geen aanwijzingen dat er een drugslab aanwezig was.

De explosie vond plaats in de Visscherssteeg, midden in het centrum van de stad. Kort daarna brak een grote brand uit in een woning. De brand die na de explosie ontstond, is nog niet geblust. Maar de kans op uitbreiding is klein, aldus de veiligheidsregio.

Gewonden

Tot nu toe zijn vier mensen gewond geraakt bij de explosie en brand in het centrum van Utrecht. Niemand raakte zwaargewond, meldde burgemeester Sharon Dijksma donderdagavond tijdens een persmoment.

Twee gewonden zijn naar het ziekenhuis gebracht. Twee mensen zijn ter plekke aan hun verwondingen behandeld. Een van de gewonden was een omstander die na de explosie onwel werd, aldus de burgemeester. Mogelijk liggen er nog wel slachtoffers onder het puin.

De schade in de straat is groot. Er is sprake van flinke brokstukken, losgeraakte dakpannen en veel glasschade bij panden in de buurt. Ook zou er een sterke gaslucht hebben gehangen. "De schade aan één of meerdere panden is zo fors dat we niet mogen uitsluiten dat er mensen onder het puin liggen", zegt burgemeester Sharon Dijksma.

1:04 Burgemeester over gigantische explosie binnenstad Utrecht: 'Waarschijnlijk meer dan 1 slachtoffer''

De oorzaak van de explosie is op dit moment nog onbekend. "Daar wordt onderzoek naar gedaan", aldus de burgemeester.