'Gigantische explosie' in binnenstad Utrecht, zeker één gewonde

Aan de Vischerssteeg in het centrum van Utrecht is donderdagmiddag een "gigantische explosie" geweest, meldt een woordvoerder van de veiligheidsregio. Daarbij is zeker één gewonde gevallen. Hoe die persoon eraan toe is, weet hij niet.

Momenteel woedt er een fikse brand, aldus de woordvoerder. Volgens hem liggen er veel brokstukken, zijn ruiten eruit geslagen en zijn dakpannen losgeraakt. Hij weet niet of er meer slachoffers zijn.

De Veiligheidsregio Utrecht roept mensen op om niet richting het gebied te gaan waar een brand woedt in het centrum van Utrecht. Er zijn veel hulpdiensten opgeroepen en die hebben de ruimte nodig, aldus de veiligheidsregio.

De zeer grote brand is in een woning aan de Visscherssteeg.