Burgemeester Utrecht na explosie: 'Waarschijnlijk meer slachtoffers, mogelijk onder puin'

Bij de explosie in de binnenstad van Utrecht is zeker één persoon gewond geraakt. Dat bevestigt burgemeester Sharon Dijksma donderdagmiddag in een interview met Hart van Nederland. Over de toestand van het slachtoffer is nog niets bekend. Volgens de burgemeester is de kans groot dat het niet bij één gewonde blijft.

"Waarschijnlijk zijn er meer slachtoffers", zegt Dijksma. "We zijn op dit moment in beeld aan het brengen hoeveel dat er precies zijn." De explosie vond plaats in de Visscherssteeg, midden in het centrum van de stad. Kort daarna brak een grote brand uit in een woning.

De schade in de straat is groot. Er is sprake van flinke brokstukken, losgeraakte dakpannen en veel glasschade bij panden in de buurt. Ook zou er een sterke gaslucht hebben gehangen. "De schade aan één of meerdere panden is zo fors dat we niet mogen uitsluiten dat er mensen onder het puin liggen", zegt Dijksma.

Bekijk hier de beelden:

1:10 Enorme explosie in Utrecht, zeker één gewonde

Volgens haar is alles erop gericht om dat zo snel en veilig mogelijk te onderzoeken. "De brandweer zet drones in om te kunnen kijken op plekken waar het nu te onveilig is voor hulpverleners."

Oorzaak onbekend

De oorzaak van de explosie is op dit moment nog onbekend. "Daar wordt onderzoek naar gedaan", aldus de burgemeester.

De Veiligheidsregio Utrecht roept mensen op om weg te blijven uit het gebied. Er zijn veel hulpdiensten aanwezig en die hebben de ruimte nodig. Bewoners die hun huis niet in kunnen, zijn opgevangen op een andere locatie.

Dijksma zegt daar later zelf naartoe te gaan. "Ik ga zometeen naar de opvangplek om bewoners die zich daar verzamelen een hart onder de riem te steken. Mensen zijn enorm geschrokken. Dit maakt een diepe indruk."