Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's

Calamiteitenhospitaal geopend na enorme explosie in binnenstad Utrecht

Brand

Vandaag, 16:32 - Update: 4 minuten geleden

Link gekopieerd

UMC Utrecht opent een calamiteitenhospitaal naar aanleiding van de explosie in het centrum van Utrecht op donderdagmiddag. Het speciale hospitaal wordt geopend op verzoek van de veiligheidsregio. Dat meldt een woordvoerster van het ziekenhuis.

Een calamiteitenhospitaal is een volledig operationeel ziekenhuis dat bij grote ongelukken of calamiteiten voor slachtoffers wordt opengesteld. Maar of dat in dit geval ook zo is, kon de woordvoerster niet zeggen. Tot nu toe is een gewonde gemeld wegens het incident in het pand aan de Visscherssteeg.

Vrijwilligers opgeroepen

Het Rode Kruis heeft uit voorzorg Rode Kruis-vrijwilligers opgeroepen om naar het calamiteitenhospitaal te gaan. Het noodhulpteam is al ter plaatse en ondersteunt de hulpdiensten.

Door ANP

Lees ook

'Gigantische explosie' in binnenstad Utrecht, zeker één gewonde
'Gigantische explosie' in binnenstad Utrecht, zeker één gewonde

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2026 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.