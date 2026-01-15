Calamiteitenhospitaal geopend na enorme explosie in binnenstad Utrecht

UMC Utrecht opent een calamiteitenhospitaal naar aanleiding van de explosie in het centrum van Utrecht op donderdagmiddag. Het speciale hospitaal wordt geopend op verzoek van de veiligheidsregio. Dat meldt een woordvoerster van het ziekenhuis.

Een calamiteitenhospitaal is een volledig operationeel ziekenhuis dat bij grote ongelukken of calamiteiten voor slachtoffers wordt opengesteld. Maar of dat in dit geval ook zo is, kon de woordvoerster niet zeggen. Tot nu toe is een gewonde gemeld wegens het incident in het pand aan de Visscherssteeg.

Vrijwilligers opgeroepen

Het Rode Kruis heeft uit voorzorg Rode Kruis-vrijwilligers opgeroepen om naar het calamiteitenhospitaal te gaan. Het noodhulpteam is al ter plaatse en ondersteunt de hulpdiensten.