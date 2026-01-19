Al ruim 50.000 euro opgehaald voor slachtoffers explosie Utrecht

In ruim vier dagen tijd is er bij elkaar al meer dan 50.000 euro opgehaald via verschillende doneeracties voor de slachtoffers van de explosie in Utrecht. De Visscherssteeg, in het centrum van de stad, werd afgelopen week opgeschrikt door een grote explosie, waarna een grote brand uitbrak. Veel woningen en bedrijfspanden raakten daarbij beschadigd of werden weggevaagd. Via verschillende inzamelingsacties proberen mensen nu bewoners en ondernemers een hart onder de riem te steken.

Zo is er een inzamelingsactie gestart voor Merijn en Jannina. Zij woonden een deur verwijderd van de plek waar de ontploffing plaatsvond. Beiden waren thuis op het moment van de explosie en wisten maar net het ingestorte gebouw te verlaten.

"De angst die zij hebben gehad is onvoorstelbaar. Die klap heeft in één keer hun woning en dierbare spullen weggevaagd", staat op de inzamelingspagina die vrienden Chiel, Casper en Thijs hebben opgezet. "Er is niets, maar dan ook echt niets, van over." Voor hen is al meer dan 9.000 euro opgehaald.

Langverwachte droom kapot

Ook voor bakkerij KEEK is inmiddels ruim 9.000 euro ingezameld. De bakkerij zit in een zijstraat van de Visscherssteeg en werd eveneens zwaar getroffen. Eigenaresse Maria van Lamoen, die de inzameling startte, schrijft op de pagina dat zij in principe verzekerd is, "hoewel het natuurlijk altijd spannend is wat je precies vergoed krijgt". Het geld wil zij gebruiken voor de aanschaf van een nieuw elektrisch wagentje, zodat grondstoffen en bakkerijproducten eenvoudig naar andere locaties kunnen worden vervoerd.

De explosie was tot ver buiten het centrum te voelen, zo vertellen geschrokken omstanders aan Hart van Nederland.

1:37 Omstanders geschrokken door explosie Utrecht

Slechts anderhalf jaar geleden opende de vriend van Danny Nendels zijn kapperszaak. Een langverwachte droom die door de explosie in één klap in duigen viel. "Hoewel we hopen dat er geld vrijkomt uit een calamiteitenfonds en van verzekeraars, is dat natuurlijk nog afwachten", schrijft Danny op de inzamelingspagina. "In het kader van ‘alle beetjes helpen’ start ik deze crowdfunding. Iedere euro komt direct ten goede aan het opnieuw opstarten van Absalom. Er zal opnieuw veel geld, tijd en moeite nodig zijn om het weer net zo mooi te maken als het was."

Tijdelijk winkel sluiten

Ook de Utrechtse stadstuinwinkel Rood & Bloem is zwaar getroffen door de explosie. Door de klap liep de winkel grote schade op en moest deze tijdelijk de deuren sluiten. Eigenaresse Carolien en haar team zitten daardoor zonder inkomsten en blijven achter met een beschadigde voorraad.

De winkel, bekend om duurzame planten en persoonlijke adviezen, verkeert in grote onzekerheid over een mogelijke doorstart. Om herstelwerkzaamheden te kunnen betalen en de toekomst van de zaak veilig te stellen, is een crowdfunding gestart. Daarbij is al meer dan 26.000 euro opgehaald.