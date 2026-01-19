Volg Hart van Nederland
Na explosie Utrecht nog altijd minstens tien bewoners niet thuis

Beleid

Vandaag, 11:17 - Update: 2 uur geleden

Na de explosie van afgelopen donderdag kunnen ongeveer tien mensen in Utrecht nog altijd niet terug naar hun woning vanwege de grote schade die is ontstaan, meldt een medewerker van stichting Salvage. De stichting heeft maandag de verantwoordelijkheid voor het vergoeden van tijdelijk onderdak overgedragen aan de verzekeraars.

Een of meerdere explosies in de Visscherssteeg zorgden afgelopen donderdag voor grote ravage in de historische binnenstad van Utrecht. Onderzoek moet uitwijzen wat er precies is gebeurd. Meerdere straten werden afgezet, waarvan er de afgelopen dagen steeds meer zijn vrijgegeven.

Wonen in en rond de Visscherssteeg

De bewoners die nog niet naar huis kunnen, wonen volgens de medewerker van de hulpinstantie in en rond de Visscherssteeg. In de nacht van donderdag op vrijdag zorgde de gemeente voor de opvang van inwoners, aldus de medewerker van Salvage. De stichting is verantwoordelijk voor het regelen en vergoeden van onderdak tot de eerstvolgende werkdag.

Een woordvoerder van de gemeente Utrecht zegt dat het volgens haar niet om tien, maar om rond de twintig mensen gaat die nog niet naar huis kunnen. Het exacte aantal is volgens haar moeilijk vast te stellen.

Door Redactie Hart van Nederland/ANP

