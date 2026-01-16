Omwonenden Utrecht kunnen nog niet terug naar huis na explosie en brand

Brand
Vandaag, 06:14 - Update: 28 minuten geleden
Tientallen bewoners van het centrum van Utrecht die hun huis moesten verlaten na de explosie en brand, kunnen in de nacht van donderdag op vrijdag nog niet terugkeren. Hun woningen zijn nog niet veilig verklaard. Dat meldt de Veiligheidsregio.
Veel omwonenden zijn opgevangen in hotel Karel V. Anderen hebben ervoor gekozen om de nacht door te brengen bij familie of vrienden. Wanneer zij wel terug naar huis kunnen, is nog niet duidelijk.
In de nacht is zwaarder materieel aangekomen om brokstukken van de ingestorte panden weg te halen. Op die manier kunnen hulpverleners onder het puin kijken of daar mogelijk nog slachtoffers liggen. Volgens de Veiligheidsregio zijn daar geen aanwijzingen voor, maar die optie is nog niet volledig uitgesloten.
De zoektocht gebeurt zeer voorzichtig, omdat meerdere panden instabiel zijn. Dat is nodig om de veiligheid van de hulpverleners te garanderen. Vrijdagochtend bij daglicht wordt beter zichtbaar hoe groot de schade is en hoelang het onderzoek nog gaat duren.
Ook de gevolgen voor omwonenden en ondernemers in de omgeving worden dan duidelijker. De parkeergarage aan de Springweg blijft voorlopig gesloten. Er is geen veilige manier om voertuigen uit de garage te laten rijden.
Bij de explosie raakten vier mensen gewond.
