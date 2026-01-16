Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's

Omwonenden Utrecht kunnen nog niet terug naar huis na explosie en brand

Brand

Vandaag, 06:14 - Update: 28 minuten geleden

Link gekopieerd

Tientallen bewoners van het centrum van Utrecht die hun huis moesten verlaten na de explosie en brand, kunnen in de nacht van donderdag op vrijdag nog niet terugkeren. Hun woningen zijn nog niet veilig verklaard. Dat meldt de Veiligheidsregio.

Veel omwonenden zijn opgevangen in hotel Karel V. Anderen hebben ervoor gekozen om de nacht door te brengen bij familie of vrienden. Wanneer zij wel terug naar huis kunnen, is nog niet duidelijk.

Zoeken naar mogelijke slachtoffers onder het puin

In de nacht is zwaarder materieel aangekomen om brokstukken van de ingestorte panden weg te halen. Op die manier kunnen hulpverleners onder het puin kijken of daar mogelijk nog slachtoffers liggen. Volgens de Veiligheidsregio zijn daar geen aanwijzingen voor, maar die optie is nog niet volledig uitgesloten.

Lees ook: Dit weten we nu over de explosie centrum Utrecht

Dit weten we nu over de explosie in de binnenstad van Utrecht
Dit weten we nu over de explosie in de binnenstad van Utrecht

De zoektocht gebeurt zeer voorzichtig, omdat meerdere panden instabiel zijn. Dat is nodig om de veiligheid van de hulpverleners te garanderen. Vrijdagochtend bij daglicht wordt beter zichtbaar hoe groot de schade is en hoelang het onderzoek nog gaat duren.

Parkeergarage blijft voorlopig dicht

Ook de gevolgen voor omwonenden en ondernemers in de omgeving worden dan duidelijker. De parkeergarage aan de Springweg blijft voorlopig gesloten. Er is geen veilige manier om voertuigen uit de garage te laten rijden.

Bij de explosie raakten vier mensen gewond.

Door Redactie Hart van Nederland/ANP

Lees ook

ZIEN: Nieuwe beelden laten verwoesting na explosie Utrecht zien
ZIEN: Nieuwe beelden laten verwoesting na explosie Utrecht zien
Bewoners van ingestorte panden Utrecht waren niet thuis
Bewoners van ingestorte panden Utrecht waren niet thuis
'Gigantische explosie' in binnenstad Utrecht, zeker vier gewonden
'Gigantische explosie' in binnenstad Utrecht, zeker vier gewonden
Burgemeester Utrecht na explosie: 'Waarschijnlijk meer slachtoffers, mogelijk onder puin'
Burgemeester Utrecht na explosie: 'Waarschijnlijk meer slachtoffers, mogelijk onder puin'

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2026 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.