LIVE | Dit weten we nu over de explosie in Utrecht

In het centrum van Utrecht heeft donderdagmiddag een explosie plaatsgevonden in de Visscherssteeg, gevolgd door een grote brand. Zeker vier mensen zijn gewond geraakt. Via deze blog houden we je op de hoogte. Dit is wat we tot nu toe weten:

19.50 uur - Centrummanagement Utrecht in contact met getroffen ondernemers

Centrummanagement Utrecht (CMU) heeft contact opgenomen met ondernemers in het getroffen gebied in het centrum van Utrecht. Daar vond donderdagmiddag een grote explosie plaats die bij veel winkels en restaurants in de omgeving voor flinke schade heeft gezorgd. Volgens een woordvoerder van CMU is het ingewikkeld om de omvang van de schade in te schatten. "We willen niet in de weg lopen, we laten eerst de brandweer en andere hulpdiensten hun werk doen." Vrijdagochtend gaat CMU een ronde maken om een beter beeld te krijgen van de omvang van de schade en hoe de instantie de getroffen ondernemers het best kan ondersteunen. Volgens de woordvoerder stelt ook branchevereniging INretail experts op bijvoorbeeld het gebied van verzekeringen beschikbaar voor ondernemers, of zij nu lid zijn van de vereniging of niet.

Bron: ANP

19.45 uur - Nog geen verdere slachtoffers gevonden

De brandweer heeft in meerdere panden gekeken naar mogelijke slachtoffers, maar vooralsnog is niemand aangetroffen. Hoeveel woningen precies zijn ingestort, is nog niet duidelijk. Er is een zogenoemd STH-team ter plaatse van zo'n zeven mensen. Dat is een specialistisch brandweerteam dat ingezet wordt bij instortingen. Ook met drones wordt gekeken hoe de toestand van de gebouwen is.

19.40 uur - Beperkt zicht door rook bemoeilijkt hulpdiensten in Utrecht

De brandweer in Utrecht is inmiddels dicht bij het getroffen pand van de explosie geweest. Dat bestaat uit meerdere woonlagen en is ingestort. Ook de panden daarnaast aan de Visscherssteeg zijn deels bezweken, meldt een woordvoerder van de veiligheidsregio. De veiligheidsregio geeft aan dat de hulpdiensten door de rook beperkt zicht hebben op de situatie. De brand die door de explosie is ontstaan, is nog niet onder controle. Van buitenaf zijn geen noemenswaardige vlammen meer te zien, ziet een ANP-verslaggever.

18.40 uur - Plan voor ophalen auto’s uit garage nabij explosie

De Veiligheidsregio Utrecht bekijkt momenteel wanneer mensen hun auto kunnen ophalen bij de parkeergarage aan de Utrechtse Springweg, vlakbij de Visscherssteeg waar donderdag een grote explosie plaatsvond. De veiligheidsregio zegt een plan op te stellen en later met meer informatie te komen.

18.30 uur - Brandweer Utrecht: lukt redelijk om bij brandhaard te komen

Het lukt de brandweer in Utrecht "redelijk" om bij de brandhaard te komen in het pand waar donderdagmiddag een explosie was. "We gaan geen extra risico nemen door dichtbij te staan", aldus de woordvoerder. De brandweer houdt er rekening mee dat er nog mensen onder het puin liggen, al zijn er nog geen directe signalen dat dat zo is. Volgens de woordvoerder is de politie in kaart aan het brengen wie waar woont en wie op het moment van de explosie thuis was.

18.25 uur - Meerdere panden Utrecht ingestort

De veiligheidsregio Utrecht meldt dat meerdere panden in het centrum zijn ingestort als gevolg van de explosie donderdagmiddag. Een woordvoerder laat weten dat gebouwen instabiel zijn en scheuren hebben en dat daarom de brand van buitenaf wordt bestreden. Er zijn meerdere panden ingestort.

Bron: ANP

18.15 uur - Omstanders geschrokken

Er is nog veel onduidelijk, maar meerdere omstanders zeggen tegen Hart van Nederland dat ze zijn geschrokken. Zo hoorde een omstander tijdens het brunchen een harde knal. “Toen we naar buiten liepen, zagen we overal rook.” Een omstander die verder weg was van de plek waar de explosie plaatsvond, voelde de grond zelfs trillen.

1:37 Omstanders geschrokken door explosie Utrecht

18.00 uur - Brandweer nog bezig met blussen en hulpverlenen

In de omgeving van de steeg waar de explosie was, is veel schade. Het gebied is afgezet en de gemeente wil "heel graag" dat mensen daar wegblijven. De brandweer is nog bezig met blussen en hulpverlenen. "We zien dat er grote schade is en het is een grote schok voor mensen om dit mee te maken. Onze zorg ligt nu daar", aldus de gemeentewoordvoerster.

Bron: ANP

17.45 uur - Omwonenden opgevangen in hotel Karel V

Omwonenden die hun huis niet meer in kunnen na de grote explosie en brand in het centrum van Utrecht, worden opgevangen in hotel Karel V. Dat ligt niet ver van de getroffen Visscherssteeg. Een woordvoerster van de gemeente weet niet om hoeveel mensen het gaat.

17.40 uur - Politiek leiders reageren op explosie Utrecht

"Heftige beelden uit Utrecht na de explosie in de binnenstad", schrijft D66-leider Rob Jetten op X. Hij wenst iedereen die erbij betrokken is en "in angst op meer duidelijkheid wacht" sterkte. Fractievoorzitter Dilan Yeşilgöz van de VVD reageert ook op X: "Wat een schrik in Utrecht. Grote dank aan alle hulpverleners en sterkte voor de gewonden en alle mensen in de omgeving!"

17.30 uur - Veiligheidsregio: zeker 4 gewonden

Bij de explosie in het centrum van Utrecht zijn zeker vier mensen gewond geraakt, meldt een woordvoerder van de veiligheidsregio. Eerder sprak hij van zeker één gewonde.

17.00 uur - Burgemeester Sharon Dijksma: omvang van schade onduidelijk

De burgemeester van Utrecht Sharon Dijksma is ook in de buurt van de brand. Volgens Dijksma is de kans groot dat het niet bij één gewonde blijft. "De schade aan één of meerdere panden is zo fors dat we niet mogen uitsluiten dat er mensen onder het puin liggen." Volgens haar is alles erop gericht om dat zo snel en veilig mogelijk te onderzoeken. "De brandweer zet drones in om te kunnen kijken op plekken waar het nu te onveilig is voor hulpverleners."

1:04 Burgemeester over gigantische explosie binnenstad Utrecht: 'Waarschijnlijk meer dan 1 slachtoffer''

16.40 uur - Rode Kruis zet noodhulpteam in

Het Rode Kruis meldt uit voorzorg vrijwilligers te hebben opgeroepen om naar het calamiteitenhospitaal in Utrecht te gaan. "Ons noodhulpteam is ter plaatse en ondersteunt de hulpdiensten in het centrum", laat de hulporganisatie weten. De negen opgeroepen vrijwilligers kunnen zich ontfermen over de lichtgewonden. Op de plek van de locatie heeft het Rode Kruis twintig vrijwilligers gestuurd. Dat team is specifiek getraind om de zorg van lichter gewonden op zich te nemen en hulpdiensten te ontlasten.

16.30 uur - UMC Utrecht opent calamiteitenhospitaal

Het UMC Utrecht opent een calamiteitenhospitaal wegens de explosie. Dat meldt een woordvoerster van het ziekenhuis. Het speciale hospitaal wordt geopend op verzoek van de veiligheidsregio. Zoiets gebeurt normaal gesproken als er grote aantallen slachtoffers te verwachten zijn. Maar of dat in dit geval ook zo is, kon de woordvoerster niet zeggen. Tot nu toe is een gewonde gemeld wegens het incident in het pand aan de Visscherssteeg.

16.20 uur - Explosie en brand leidt zeker tot 1 gewonde

Door de explosie aan de Visscherssteeg in het centrum van Utrecht is donderdagmiddag zeker één gewonde gevallen. Hoe die persoon eraan toe is, is nog onbekend.

16.15 uur -Explosie blijkt 'gigantisch' te zijn

Er woedt er een fikse brand, aldus de woordvoerder van de veiligheidsregio. Volgens hem liggen er veel brokstukken, zijn ruiten eruit geslagen en zijn dakpannen losgeraakt. Een ooggetuige vertelde aan de verslaggever van het ANP dat de pui van de huizen in de steeg eruit is geblazen. Bij meerdere zaken aan de Springweg, om de hoek van de Visscherssteeg, liggen de etalageruiten eruit. Er is veel rook en er wordt nog steeds geblust.

Bron: ANP

16.00 uur - Veiligheidsregio roept mensen op niet naar plek van brand te komen

De Veiligheidsregio Utrecht roept mensen op om niet richting het gebied te gaan waar een brand woedt in het centrum van Utrecht. Er zijn veel hulpdiensten opgeroepen en die hebben de ruimte nodig, aldus de veiligheidsregio.

Bron: ANP

15.45 uur - Eerste melding van brand en explosies:

In het centrum van Utrecht zijn meldingen van een grote brand en meerdere explosies in de Visscherssteeg. Dat meldt een woordvoerder van de veiligheidsregio. Volgens de NOS regende het rond 15.30 uur meldingen. Mensen hadden een harde knal gehoord.