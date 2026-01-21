Volg Hart van Nederland
Opluchting voor baasjes: kat Kerel terug na explosie Utrecht

Dieren

Vandaag, 13:53

Een van de drie vermiste katten na de explosie in Utrecht is weer terecht. Kat Kerel is woensdagochtend gevonden door de eigenaren en een professionele kattenvanger. Het dier leeft en maakt het naar omstandigheden goed, al heeft ze wel brandplekjes en mist ze een deel van haar snorharen. Dat schrijft RTV Utrecht.

De afgelopen dagen werd intensief gezocht naar de drie katten die na de explosie vermist raakten. Vrijwilligers van Zoekteam Midden Nederland zetten onder meer een speurhond en een warmtecamera in. Dinsdagavond werd nog zonder resultaat gezocht, maar later in de nacht kwam alsnog het goede nieuws over Kerel.

Dinsdagavond zochten vrijwilligers van Zoekteam Midden Nederland naar de katten. Het vangen van de katten blijkt makkelijker gezegd dan gedaan:

Vrijwilligers zoeken naar vermiste katten na explosie Utrecht
1:55

Vrijwilligers zoeken naar vermiste katten na explosie Utrecht

'Dolblij'

Volgens een betrokkene durfde Kerel tegen het einde van dinsdagnacht op woensdag voorzichtig contact te maken. Op eten reageerde de kat nauwelijks, maar de stemmen van de eigenaren bleken doorslaggevend. “We zijn dolblij dat we haar levend hebben kunnen vinden,” laat eigenares Jannina weten aan de regionale omroep. “Ze is nu veilig bij ons. De rest is bijzaak.”

De zoektocht naar de andere twee katten, Cara en Doerak, gaat ondertussen door. Zij waren eerder al dicht bij een vangkooi met tonijn, maar keerden op het laatste moment om.

Door Redactie Hart van Nederland

