Nog drie katten vermist na explosie in Utrecht, vijf katten teruggevonden

Dieren

Vandaag, 12:02

Na de explosie die donderdag grote schade aanrichtte in de Utrechtse binnenstad, zitten meerdere bewoners nog in onzekerheid. Nog altijd worden er katten vermist. Dat laat een woordvoerder van de gemeente weten op basis van informatie van de dierenambulance.

"Er zijn nog drie katten met zekerheid vermist. Vijf katten zijn vermoedelijk al teruggevonden", legt de woordvoerder uit. Een duidelijk overzicht ontbreekt omdat de dierenambulance heeft vernomen dat de vijf beestjes zijn gelokaliseerd, maar ze denkt dat de baasjes zijn vergeten te melden dat ze terecht zijn.

De dierenambulance roept de baasjes die hun kat na de explosie weer hebben teruggevonden op om dat telefonisch door te geven.

Op bovenstaande video zie je beelden van de ravage na de explosie.

Door ANP

