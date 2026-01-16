Ravage Utrecht waarschijnlijk door gasexplosie, geen slachtoffers onder puin gevonden

Na een nachtlang zoeken hebben de hulpdiensten geen slachtoffers aangetroffen onder het puin in het centrum van Utrecht. Dat meldt een woordvoerder van de Veiligheidsregio. Speurhonden zochten de afgelopen nacht naar levende of overleden personen. Hoe de explosie kon ontstaan, is nog niet vast te stellen. Wel houdt de Veiligheidsregio en de gemeente er rekening mee dat het waarschijnlijk gaat om een gasexplosie. De omgeving blijft zeker tot vrijdagmiddag 16.00 uur afgesloten.

Bewoners van het gebied kunnen voorlopig nog niet naar huis. Door de sluiting mogen ook ondernemers en winkelend publiek het gebied nog niet in. Volgens een woordvoerder van de veiligheidsregio wordt er gedurende de dag gekeken naar het verkleinen van het afgesloten gebied. Daarbij blijft het blok rondom de getroffen steeg gesloten.

Straten verder van de explosie, waar vooral glas van gesprongen ramen op straat lag, moeten in de loop van de dag weer één voor één opengaan. Gesprongen ruiten worden daarbij dichtgetimmerd.

Geen slachtoffers gevonden onder puin

De kans was al klein dat er iemand onder het puin zou worden aangetroffen, omdat er geen vermissingen bekend waren. Toch zijn de hulpdiensten nog niet helemaal zeker. Voordat er meer onderzoek kan plaatsvinden, moeten de panden eerst worden gestut.

Dat kan momenteel nog niet, omdat er nog steeds sprake is van instortingsgevaar. De panden zijn zwaar beschadigd en meerdere zijn ingestort. Er wordt nog gekeken wanneer brandweerlieden veilig naar binnen kunnen.

Explosie

De explosie gebeurde donderdagmiddag rond 15.30 uur. Daarbij brak brand uit in een woning aan de Visscherssteeg in Utrecht. Er wordt gesproken over een mogelijke gasexplosie, mede omdat omstanders gas zouden hebben geroken. Of er op dat moment werkzaamheden in of rond de straat plaatsvonden, is nog niet duidelijk. Wel wordt uitgesloten dat het om terrorisme of een drugslab gaat.

De bewoners van de panden die zijn ingestort, waren niet thuis. In totaal raakten vier mensen gewond, van wie er twee naar het ziekenhuis moesten. Omwonenden die hun huis niet in kunnen, zijn opgevangen in een hotel. Tientallen mensen zijn geëvacueerd.

Het gebied tussen de Strosteeg, Visscherssteeg en de Mariaplaats werd na de explosie en de daaropvolgende brand ontruimd. De Visscherssteeg is vrijdagochtend ook afgesloten met hekken in verband met het onderzoek.