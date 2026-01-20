Volg Hart van Nederland
Vermiste katten na explosie Utrecht nog in leven: zoektocht naar Cara, Doerak en Kerel

Dieren

Vandaag, 22:28 - Update: 32 minuten geleden

De drie katten die sinds de verwoestende explosie in Utrecht vermist waren, zijn nog in leven. Dinsdagavond gaan vrijwilligers van Zoekteam Midden Nederland de dieren proberen te vangen, zodat ze eindelijk weer terug kunnen keren naar hun baasjes. Maar het vangen van de katten is makkelijker gezegd dan gedaan.

Eerder werden al vijf huisdieren teruggevonden, maar van de katten Cara en Doerak en poes Kerel ontbrak lange tijd ieder spoor. "We maakten ons vooral zorgen om Kerel, uit het huis van de explosie. Die hadden we nog helemaal niet gezien, de andere twee al wel", vertelt Annet Drost van het zoekteam. Met hulp van een speurhond werd Kerel maandagavond eindelijk ook gesignaleerd, maar lukte het vanwege de drukte niet om de dieren te vangen.

Dinsdagavond gaan de vrijwilligers opnieuw aan de slag. "We beginnen met Kerel, die heeft brandwonden op de rug. Vanwege de verwondingen is die poes de eerste prioriteit", legt Annet verder uit. "We plaatsen een vangkooi in de buurt, trekken een spoor met tonijn en wachten op afstand met warmtecamera's om te kijken of ze naar de kooi komen." Daarnaast wordt ook de speurhond weer ingezet. "Ondanks de verbrandingslucht pikt de hond de geuren van de katten er toch uit."

Katten Cara (links) en Doerak (rechts) Beeld: Zoekteam Midden Nederland

Vertrouwen

Annet heeft vertrouwen dat het gaat lukken. "Dinsdagochtend hebben we een goed plan van aanpak gemaakt. We gaan ons uiterste best doen." De baasjes gaan ook mee, die vangen de dieren op. De katten moeten waarschijnlijk meteen door naar de dierenarts.

"Het is bijzonder om dit te kunnen doen voor de eigenaren. Het is een trieste situatie", benadrukt Annet. "Ze zijn al alles kwijt, dit is de enige manier hoe wij ze nog kunnen helpen."

Op bovenstaande video zie je beelden van de ravage na de explosie.

Door Redactie Hart van Nederland

