Verrassing in Dierenpark Amersfoort: twee jonge stokstaartjes geboren

In Dierenpark Amersfoort zijn twee stokstaartjes geboren. Dierverzorger Esther laat weten dat het goed gaat met de jongen. "De geboorte was een leuke verrassing", vertelt ze. De jonge dieren zijn inmiddels regelmatig boven de grond te zien en verkennen nieuwsgierig hun verblijf.

Voor en na de bevalling verblijft de moeder enkele dagen in de ondergrondse burcht. Stokstaartjes zijn na een dracht van ongeveer tweeënhalve maand doof, blind en kaal bij de geboorte. Ze zijn dan volledig afhankelijk van de groep. Pas na tien dagen openen ze hun ogen en ontdekken ze hun omgeving.

De hele familie helpt mee met de zorg voor de jongen. "Dit laat zien dat het kleine, sociale dieren zijn. De roofdiertjes letten op elkaar", legt Esther uit.

Bezoekers kunnen kleintjes zien

Stokstaartjes leven in groepen waarin één dier op wacht staat om gevaar te signaleren. Daarom worden ze ook wel de 'schildwacht van de woestijn' genoemd. Ze beschikken over wel negenhonderd verschillende roepen, waaronder een lange fluittoon als teken dat er geen gevaar is.

Bezoekers kunnen de jonge stokstaartjes nu met eigen ogen zien in DierenPark Amersfoort.