Primeur in Rhenen: eerste koala ooit geboren in Nederland

Voor het eerst ooit is in Nederland een koala geboren. In Ouwehands Dierenpark in Rhenen werd onlangs ontdekt dat het vrouwtje, dat sinds april 2024 in het park woont, een kleintje in haar buidel draagt. De babykoala, ook wel een joey genoemd, is nu ruim twee maanden oud maar voorlopig nog niet zichtbaar voor het publiek.

Een koala bevalt na een draagtijd van slechts 35 dagen. Het minuscule jong kruipt daarna zelfstandig naar de buidel en groeit daar verder, vastgeklampt aan een tepel. Inmiddels is te zien dat de buidel ronder is geworden en af en toe iets beweegt. Naar verwachting steekt het kleintje pas eind 2025 voor het eerst zijn kop boven de buidel uit.

Het park is trots op deze geboorte, want het betekent een mijlpaal voor het behoud van de bedreigde koala. Hoofd Dierverzorging Marijn Poldermans zegt: "De geboorte van deze jonge koala is een mooie mijlpaal voor ons team en een belangrijke stap voor het behoud van deze bijzondere soort." De koala staat wereldwijd onder druk, mede door bosbranden en overstromingen in Australië.