Terug

Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's
Tweede chimpansee geboren in korte tijd bij Eindhoven Zoo

Tweede chimpansee geboren in korte tijd bij Eindhoven Zoo

Dieren

Vandaag, 12:15

Link gekopieerd

In Eindhoven Zoo is opnieuw een West-Afrikaanse chimpansee geboren. Het mannetje en zijn moeder maken het goed en worden door de verzorgers zo veel mogelijk met rust gelaten. In juni werd in dezelfde dierentuin ook al een chimpanseetje geboren.

Het aapje is zijn eerste levensdagen goed doorgekomen. "We hebben het zien drinken en zijn moeder zorgt goed voor hem. Ze blijven kwetsbaar in deze eerste periode, maar voorlopig ziet het er zeer hoopvol uit", aldus Stephan Rijnen, hoofd dierenverzorger.

Wie de vader is, wordt nog onderzocht via DNA-onderzoek. Er leven namelijk meerdere vruchtbare mannetje in de groep.

De chimpansee is ernstig bedreigd in het wild, vooral door verlies van leefgebied, illegale handel en jacht.

Lees ook

Bijzonder: zeldzame chimpansee geboren in Beekse Bergen
Bijzonder: zeldzame chimpansee geboren in Beekse Bergen
ZIEN: Voor deze chimpansees is het kerstfeest al begonnen!
ZIEN: Voor deze chimpansees is het kerstfeest al begonnen!
Chimpansee Wouter overleden na gevecht met groepsgenoten in Beekse Bergen
Chimpansee Wouter overleden na gevecht met groepsgenoten in Beekse Bergen

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
Politiek
Economie
Infrastructuur
Weer
Sport
Tech
Royalty
112
Entertainment
Milieu en Gezondheid
Advies & Tips
Regionieuws
Zuid-Holland
Noord-Holland
Noord-Brabant
Gelderland
Utrecht
Overijssel
Limburg
Friesland
Groningen
Drenthe
Flevoland
Zeeland
Voorwaarden
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2025 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.