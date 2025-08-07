Tweede chimpansee geboren in korte tijd bij Eindhoven Zoo

In Eindhoven Zoo is opnieuw een West-Afrikaanse chimpansee geboren. Het mannetje en zijn moeder maken het goed en worden door de verzorgers zo veel mogelijk met rust gelaten. In juni werd in dezelfde dierentuin ook al een chimpanseetje geboren.

Het aapje is zijn eerste levensdagen goed doorgekomen. "We hebben het zien drinken en zijn moeder zorgt goed voor hem. Ze blijven kwetsbaar in deze eerste periode, maar voorlopig ziet het er zeer hoopvol uit", aldus Stephan Rijnen, hoofd dierenverzorger.

Wie de vader is, wordt nog onderzocht via DNA-onderzoek. Er leven namelijk meerdere vruchtbare mannetje in de groep.

De chimpansee is ernstig bedreigd in het wild, vooral door verlies van leefgebied, illegale handel en jacht.