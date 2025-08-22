Nieuw kuifhertje geboren in Blijdorp, vlak na overlijden vader

Diergaarde Blijdorp heeft er een bijzondere nieuwe bewoner bij: een kuifhertje. Het jonge dier werd afgelopen week geboren na een draagtijd van zes maanden. Binnen enkele minuten stond het al op haar pootjes om bij moeder te drinken.

Het kuifhert is één van de kleinste hoefdieren ter wereld en herkenbaar aan zijn compacte formaat en bij mannetjes de opvallende hoektanden. In Blijdorp leven nu vier kuifhertjes: drie mannetjes, waaronder het jong, en één vrouwtje. Geboortes zijn zeldzaam, dus de dierentuin is blij met deze aanwinst.

De vader van het jong maakte de geboorte niet meer mee, want hij overleed enkele dagen eerder. De dierentuin noemt het een mooi eerbetoon aan het overleden dier.