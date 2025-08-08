Zeldzame okapi geboren in Beekse Bergen

In Safaripark Beekse Bergen is begin deze week een okapi geboren. Het vrouwtje kwam maandag ter wereld en maakt het goed. Ook de moeder verkeert in goede gezondheid. De dieren verblijven voorlopig in de stallen, maar bezoekers kunnen het kleintje via videoschermen bekijken.

Volgens Lars Versteege, curator van het safaripark, was de bevalling pittig omdat het om een groot jong ging. "Het is inmiddels het derde jong van dit vrouwtje, dus ze weet wat ze moet doen en dat is aan alles te zien. Bij een jong blijven de eerste weken altijd spannend, maar we hebben er alle vertrouwen in dat het goed komt."

Behoud

De okapi, ook wel 'bosgiraffe' genoemd, leeft in de regenwouden van de Democratische Republiek Congo. Door ontbossing en jacht op vlees en huid neemt het aantal in het wild sterk af. Met de geboorte wil het safaripark bijdragen aan het behoud van de diersoort.

Okapi's zijn te herkennen aan hun donkere vacht en witte strepen op poten en achterwerk, die doen denken aan een zebra. Die unieke patronen helpen moeder en jong elkaar in het dichte regenwoud terug te vinden. Een volwassen okapi wordt zo’n 2,5 meter lang en kan tot 350 kilo wegen.