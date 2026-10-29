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Giftige paddenstoelen vermoedelijk niet oorzaak dood zes honden Schiedam

Dieren

Vandaag, 10:25

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De zes honden die onlangs overleden na een wandeling in Schiedam, zijn vermoedelijk niet gestorven door het eten van giftige paddenstoelen. Ook vervuilde grond lijkt niet de oorzaak. Dat blijkt uit de eerste resultaten van grondonderzoek, meldt de gemeente Schiedam donderdag. De zoektocht naar de doodsoorzaak gaat verder. Daarbij wordt nu gekeken naar mogelijk giftige bloembollen.

Sinds eind september zijn vijf honden overleden nadat ze waren uitgelaten in De Plantage, een park in het centrum van Schiedam. Een zesde hond stierf na een wandeling bij het Bachplein in Schiedam-Noord. Opvallend is dat alle dieren dezelfde ziekteverschijnselen vertoonden.

In de bovenstaande video vertelt hondeneigenaar Iris Vuyk dat haar tien maanden oude pup Macy overleed nadat zij in de aarde had gewroet. Kort daarna werd de viervoeter ziek en overleed.

Onderzoek naar giftige bloembollen

De gemeente onderzoekt nu of er mogelijk bloembollen in de grond aanwezig zijn die giftig kunnen zijn voor honden. Wanneer daar duidelijkheid over komt, is nog niet bekend. Ook staat nog niet vast wat de zes honden precies heeft gedood.

Vanwege de sterfgevallen liet de gemeente eerder op verschillende plekken in Schiedam grond afgraven. De eerste onderzoeksresultaten wijzen er nu op dat bodemvervuiling en giftige paddenstoelen waarschijnlijk geen rol hebben gespeeld. Het onderzoek naar de mysterieuze sterfgevallen loopt nog.

Door Redactie Hart van Nederland/ANP

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