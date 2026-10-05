Opnieuw hond overleden in Schiedam, nieuwe plek afgezet

Wederom tragisch dierennieuws uit Schiedam. Een zesde hond is daar overleden. Daarom is er een stuk groen van het Bachplein afgezet. Dit laat een gemeentewoordvoerder weten. Sinds vrijdag 25 september waren er in de stad al vijf honden omgekomen nadat ze waren uitgelaten in park De Plantage. De politie doet onderzoek.

De hond die overleed na te zijn uitgelaten op het Bachplein is volgens een politiewoordvoerder ook op andere plekken in Schiedam geweest. Het staat volgens haar niet vast dat de hond is overleden doordat het dier iets schadelijks heeft binnengekregen op het Bachplein. De doodsoorzaken van alle zes overleden honden zijn nog niet achterhaald, maar de dieren hadden volgens de politie wel dezelfde symptomen.

Na de dood van zeker vijf honden werd al een deel van park De Plantage afgegraven, zo is te zien in de bovenstaande beelden.

Waarschuwingsborden neergezet

In het park staan borden die waarschuwen voor mogelijk gif. Sinds afgelopen woensdagmiddag zijn twee plekken in het park afgezet. Mogelijk zijn er in het park giftige paddenstoelen gevonden, meldde een gemeentewoordvoerder eerder.