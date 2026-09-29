Borden waarschuwen voor mogelijk gif na dood vier honden in Schiedams park

De gemeente Schiedam heeft negen waarschuwingsborden geplaatst in park De Plantage nadat binnen enkele dagen vier honden zijn overleden die daar waren uitgelaten. Op de borden wordt gewaarschuwd voor mogelijk gif en krijgen bezoekers het advies goed op kinderen en huisdieren te letten.

De borden zijn in overleg met de politie geplaatst. Of er daadwerkelijk gif in het park ligt, is nog niet vastgesteld. De politie houdt er rekening mee dat de honden iets hebben gegeten waardoor ze ernstig ziek zijn geworden.

Brisa werd plotseling ernstig ziek

Een van de overleden honden is de 2-jarige Brisa. Haar baasje Yolanda vertelde eerder aan Hart van Nederland dat haar hond tijdens een wandeling iets van de grond at. "Voordat ik het af kon pakken, had ze het al doorgeslikt."

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Later begon Brisa over te geven. De volgende ochtend verslechterde haar toestand snel. "Mijn man wilde haar anders op bed leggen en zag toen dat ze in een grote plas bloed lag." Brisa overleed bij de dierenarts.

Ook hond Buddy overleed nadat hij in hetzelfde park was uitgelaten.

Politie: laat hond ergens anders uit

De doodsoorzaak van de vier honden is nog niet vastgesteld. Er wordt pathologisch en toxicologisch onderzoek gedaan en ook de forensische opsporing is betrokken.

De politie adviseert hondenbezitters om voorlopig niet met hun dieren in De Plantage te wandelen. Wie iets opvallends aantreft in het park, wordt gevraagd er een foto van te maken en contact op te nemen met de politie.