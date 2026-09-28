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Brisa, Buddy en twee andere honden overleden na wandeling in Schiedams park

Dieren

Gisteren, 22:30

Sinds vrijdag zijn vier honden overleden nadat ze waren uitgelaten in stadspark De Plantage in Schiedam. "Voordat ik het af kon pakken, had ze het al doorgeslikt." Dat vertelt Yolanda aan Hart van Nederland over haar tweejarige hond Brisa. Niet veel later werd de hond ernstig ziek en overleed ze bij de dierenarts. De politie onderzoekt wat er is gebeurd.

De doodsoorzaak is nog niet bekend. De politie houdt er rekening mee dat de honden iets hebben gegeten waardoor ze ziek zijn geworden. Deze week wordt pathologisch en toxicologisch onderzoek gedaan. Ook de forensische opsporing is betrokken.

Yolanda zag tijdens het wandelen dat Brisa iets in haar mond had. "Het leek op een kluitje aarde of een kattendrol." Later die avond begon de hond over te geven. De volgende ochtend ging het snel bergafwaarts. "Mijn man wilde haar anders op bed leggen en zag toen dat ze in een grote plas bloed lag." Brisa overleed bij de dierenarts.

Ook hondje Buddy overleed na een wandeling in hetzelfde park. Zijn baasje Melinda vertelt in de bovenstaande video wat er met hem gebeurde.

Melding maken

De politie adviseert hondenbezitters voorlopig ergens anders met hun hond te wandelen. Wie iets opvallends ziet in het park, wordt gevraagd daarvan een foto te maken en dit te melden bij de politie.

Door Redactie Hart van Nederland

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