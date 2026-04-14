Meerdere huisdieren dood aangetroffen in Bergentheim, mogelijk vergiftigd

Crime

Vandaag, 15:29 - Update: 1 uur geleden

In Bergentheim zijn de afgelopen dagen meerdere huisdieren onder verdachte omstandigheden overleden. Sinds zondagavond worden op verschillende plekken in het buitengebied dode katten aangetroffen. Ook zijn er twee honden overleden. Buurtbewoners denken dat er sprake is van vergiftiging.

Waarschuwing: sommige foto's in dit artikel kunnen voor sommigen als schokkend worden ervaren.

Volgens buurtbewoner Marieke Hindriks loopt het aantal aangetroffen dode dieren snel op. Ook delen inwoners in appgroepen nog steeds berichten over vermiste katten. "Die zijn waarschijnlijk al dood, maar nog niet gevonden," zegt ze tegen Hart van Nederland.

Niet thuisgekomen

Marieke merkte dat er iets niet klopte toen een van haar katten, die net kittens heeft, ineens wegbleef. "Normaal blijft ze altijd in de buurt van haar kleintjes," vertelt ze. Later die dag kwamen twee andere katten zwalkend thuis en werden snel erg ziek. "Ze kregen schuim op de bek en zijn in de armen van mijn dochter overleden. Met een half uur was het klaar," zegt Marieke.

Meerdere huisdieren, waaronder deze vier katten zijn de afgelopen tijd dood teruggevonden in de buurt. Beeld: Buurtbewoners Bergentheim

De moederpoes is nog steeds vermist. Marieke is bang dat ook zij het niet heeft overleefd. In de buurt worden meer dode dieren gevonden en ook andere baasjes maken hetzelfde mee. "Dit kan geen toeval zijn," zegt ze.

Een van de dood gevonden katten. Beeld: Buurtbewoners Bergentheim

Broodje met vermoedens van gif aangetroffen

In de omgeving is bovendien een hamburgerbroodje aangetroffen. Marieke laat weten dat het broodje gevuld is met een soort maanzaad. "Daar lijkt het op, maar het is vermoedelijk vergif."

Het gevonden stuk vlees. Beeld: Buurbewoners Bergentheim

De politie bevestigt dat meerdere dieren zijn overleden en onderzoek doet naar de oorzaak. Of er daadwerkelijk sprake is van vergiftiging, is nog niet vastgesteld. Wel worden autopsies uitgevoerd op de dieren en wordt ook het broodje onderzocht.

Door Redactie Hart van Nederland

