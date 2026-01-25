Politie waarschuwt hondenbezitters na vondst frikandel vol rattengif

Een hond is zaterdag maar net ontsnapt aan vergiftiging door een frikandel met rattengif. Een oplettende bewoner vond het gevaarlijke stuk eten op tijd in haar tuin, precies op de plek waar haar hond loopt, en bracht het naar het politiebureau.

De frikandel werd gevonden aan de Varsseveldseweg in Lichtenvoorde. Dat melden jeugdagenten Oost Gelre op Instagram. Door het snelle ingrijpen bleef de hond ongedeerd.

De politie laat weten dat er meerdere meldingen bekend zijn van vergelijkbare situaties. Bewoners worden opgeroepen extra alert te zijn en direct melding te maken bij het aantreffen van verdacht eten.

Dierenmishandeling is een ernstig delict waar in Nederland forse straffen voor worden opgelegd. Maar wat voor persoon doet nu eigenlijk zoiets, en wat kan dat betekenen voor hun toekomst? Een forensisch psycholoog legt uit: