Rattengif gevonden op uitlaatplek in Waal, twee honden ziek

Op meerdere plekken in het dorp Waal, in de gemeente Molenlanden, zijn flinke hoeveelheden rode korrels aangetroffen. Vermoedelijk gaat het om rattengif. De korrels lagen onder meer op een plek waar veel mensen hun hond uitlaten. Inmiddels zijn twee honden ziek geworden na het eten ervan, bevestigt Dierenkliniek Het Liesvelt.

De dierenarts kreeg zaterdag al een hond binnen die mogelijk van de korrels had gegeten. “Ik werd gebeld door een mevrouw die vermoedde dat haar hond rattengif had gegeten”, zegt dierenarts Kees Pellikaan tegen Rijnmond. De vrouw had zelfs wat korrels meegenomen. Na overleg met het Nationaal Vergiftigingscentrum was de conclusie duidelijk: het ging om rattengif.

Niet lang daarna kwam een tweede hond binnen. Beide dieren zijn behandeld en moesten braken. Omdat ze allebei op leeftijd zijn en waarschijnlijk niet veel van het gif hebben binnengekregen, maken ze het nu goed. Toch worden ze nog een paar dagen in de gaten gehouden, omdat de symptomen vertraagd kunnen optreden.

Politie doet onderzoek

De korrels bleken op verschillende plekken langs de rivier de Lek te liggen, en vooral op een populaire hondenuitlaatplek. De politie is op de hoogte en heeft de situatie bekeken. Volgens Pellikaan zijn de korrels inmiddels opgeruimd, maar het blijft onduidelijk wie het rattengif daar heeft neergelegd. " Misschien is het gedumpt of het is een hondenhater ", zegt hij tegen Rijnmond. “Dit is echt wel asociaal gedrag.”

Dierenkliniek Het Liesvelt waarschuwt hondeneigenaren via sociale media om goed op te letten. Wie vermoedt dat zijn hond van het gif heeft gegeten, moet direct contact opnemen met de dierenarts en vooral niet zelf gaan dokteren.