Al dertien honden dood na kauwen op botten, NVWA doet onderzoek

Baasjes van bijna vijftig honden hebben bij de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) gemeld dat hun dier ziek is geworden na het kauwen op botten van het merk Barkoo. Dertien honden zijn inmiddels overleden, bevestigde een woordvoerder van de toezichthouder na berichtgeving van het AD.

De kauwbotten veroorzaken mogelijk ernstige neurologische afwijkingen bij honden. Die worden ook wel het weerwolfsyndroom genoemd omdat honden er flink van gaan janken. Daarnaast kunnen de dieren onder meer agressief gedrag vertonen. De NVWA waarschuwde op 31 december al dat de botten mogelijk leiden tot het dodelijke syndroom.

De woordvoerder meldt dat de toezichthouder momenteel onderzoekt of er iets mis is met de botten en zo ja, wat. De botten zijn verkocht via Zooplus en Bitiba.