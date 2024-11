Hond overleden en meerdere ziek na wandeling Maarsseveense Plassen

Bij de Maarsseveense Plassen zijn meerdere honden ziek geworden, en één van hen is overleden. Dat meldt Recreatieschap Stichtse Groenlanden. De dieren werden afgelopen donderdag onwel na een wandeling langs de Grote Plas, grenzend aan de Gageldijk in Maarssen en de Westbroekse Binnenweg in Tienhoven.

Recreatiegebied de Maarsseveense Plassen kampte afgelopen zomer met hardnekkige en ook een beetje een vieze overlast: menselijke uitwerpselen in de bosjes. Hoe dit kon gebeuren, zie je in de bovenstaande video.

De honden zijn vermoedelijk ziek geworden door iets wat ze tijdens hun wandeling hebben gegeten, maar wat precies de oorzaak is, is nog onduidelijk. Boswachters en boa’s van Staatsbosbeheer zijn een onderzoek gestart om het probleem te achterhalen. Het recreatieschap roept hondenbezitters op extra goed op hun dieren en de omgeving te letten tijdens wandelingen bij de plassen.

Waarschuwingen bij ingangen

Bij de ingangen van het gebied zijn waarschuwingsposters geplaatst om mensen alert te maken, meldt RTV Utrecht. Daarnaast wordt hondenbezitters die met een zieke hond naar de dierenarts zijn geweest gevraagd hun bevindingen te melden. "Het kan informatie geven over wat de honden zo ziek maakt," laat het recreatieschap weten.

Voor vragen of meldingen kunnen mensen contact opnemen via het e-mailadres stichtsegroenlanden@staatsbosbeheer.nl.