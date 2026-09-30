Mogelijk giftige paddenstoelen in park waar honden overleden

Vijf overleden honden en nog eentje die doodziek is. Park De Plantage in Schiedam is al dagen onderwerp van gesprek. Mogelijk zijn er nu giftige paddenstoelen aangetroffen in het park, laat de gemeente weten. Er zijn waarschuwingsborden neergezet.

Ook Yolanda's hondje Brisa overlijd niet al te lange tijd na een bezoek aan park De Plantage in Schiedam. "Brisa was aan het graven, want dat vond ze leuk, en op een gegeven moment had ze wat in haar bek. Ik dacht een kluitje aarde".

In de video bovenaan dit artikel doet Brisas baasje Yolanda haar verhaal. Ook zij verloor haar hond na een bezoekje in het park.

Yolanda probeert het nog uit de bek van Brisa te krijgen, maar het is al te laat: het hondje slikt het in. Later komt er veel bloed uit het hondje. Eenmaal bij de dierenarts aangekomen is het al te laat. Brisa is overleden.

Hekken en waarschuwingsborden

Burgemeester Harald Bergmann van Schiedam reageert voor het eerst op de overlijdens. Hij zegt allereerst heel erg mee te leven met de hondjes en de nabestaanden. "Aan het eind van de ochtend zijn we gebeld door de politie en vertelden zij dat er zeer waarschijnlijk giftige paddenstoelen zijn aangetroffen in het park", meldt hij.

Meteen daarop heeft de gemeente het park op sommige plekken afgesloten met hekken en waarschuwingsborden. Een woordvoerder van de politie laat weten dat het onderzoek naar de paddenstoelen nog wel even gaat duren.

Of de paddenstoelen er al groeide of er bewust of onbewust zijn gepland, is niet bekend. De gemeente adviseert baasjes voorlopig om hun honden niet uit te laten in het park.