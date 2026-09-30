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Vijfde hond overleden na bezoek Schiedams park, ook andere hond ziek

Dieren

Vandaag, 11:21

Opnieuw is een hond overleden nadat het dier was uitgelaten in park De Plantage in Schiedam. Daarmee zijn inmiddels vijf honden overleden die in het park zijn geweest. Ook is een andere hond ziek geworden, laat de politie weten aan Hart van Nederland.

Wat de dieren precies ziek maakt, is nog altijd niet duidelijk. De politie heeft monsters laten afnemen en die worden onderzocht door het Nederlands Forensisch Instituut (NFI). Het kan volgens de politie langer duren voordat de resultaten daarvan bekend zijn.

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Mogelijk iets gegeten

De politie hield er eerder al rekening mee dat de honden iets in het park hebben gegeten waardoor ze ernstig ziek werden. Of er daadwerkelijk gif ligt, is nog niet vastgesteld.

Een van de eerder overleden honden is de 2-jarige Brisa. Haar baasje Yolanda vertelde aan Hart van Nederland dat Brisa tijdens een wandeling iets van de grond at. "Voordat ik het af kon pakken, had ze het al doorgeslikt." Later begon de hond over te geven. De volgende ochtend verslechterde haar toestand snel en overleed Brisa bij de dierenarts.

Waarschuwingsborden in park

De gemeente plaatste eerder al negen waarschuwingsborden in De Plantage. Daarop wordt gewaarschuwd voor mogelijk gif en wordt bezoekers gevraagd goed op kinderen en huisdieren te letten.

De politie adviseert hondenbezitters voorlopig ergens anders te wandelen. Wie iets opvallends aantreft in het park, wordt gevraagd er een foto van te maken en contact op te nemen met de politie.

Door Redactie Hart van Nederland

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