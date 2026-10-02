Park in Schiedam afgegraven na mysterieuze dood van vijf honden

Een deel van het park De Plantage in Schiedam wordt afgegraven na de dood van zeker vijf honden die in de afgelopen periode in het park waren uitgelaten. De gemeente laat de grond uit voorzorg verwijderen, op verzoek van de politie.

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Het gaat om de grond in het rozenperk, over een lengte en een breedte van enkele tientallen meters. Dat deel van het park was al afgesloten. Schiedam had eerder waarschuwingsborden in het park laten plaatsen.

Ook Yolanda's hondje Brisa overleed niet al te lange tijd na een bezoek aan park De Plantage in Schiedam. "Brisa was aan het graven, want dat vond ze leuk, en op een gegeven moment had ze wat in haar bek. Ik dacht een kluitje aarde". In de video bovenaan dit artikel doet Brisa's baasje Yolanda haar verhaal.

Mogelijk giftige paddenstoelen

De honden hebben mogelijk giftige paddenstoelen gegeten. Het onderzoek daarnaar kan nog een tijd duren. "We weten niet of de grond er iets mee te maken heeft. We slaan het op in containers. Als er niets aan de hand is, kunnen we de grond terugstorten", aldus een woordvoerder van de gemeente.