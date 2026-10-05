Hond Macy overlijdt na wandeling in Schiedam: ‘Een nachtmerrie’

De afgelopen dagen waren voor Iris een nachtmerrie. Haar tien maanden oude pup Macy is afgelopen weekend overleden na een wandeling in het Beatrixpark en rond het Bachplein. Mogelijk heeft ze een paddenstoel binnengekregen en is ze hierdoor overleden. Viervoeter Macy is hiermee de zesde hond in Schiedam die in korte tijd is gestorven. De andere vijf honden overleden na een wandeling in het park De Plantage.

Baasje Iris Vuyk is ontdaan door het verlies van haar viervoeter: "Het is echt een nachtmerrie waar je niet uitkomt. Mijn schoonzus en zwager wonen tegenover de Plantage. Je denkt dit is ver-van-je-bedshow. Dit gebeurt mij niet, denk je dan. Maar toch wel."

Gang vol bloedspetters

Het begon allemaal vorige week, toen Iris in de vroege uren een wandeling maakte met haar drie honden: "Ik maak hetzelfde rondje zoals altijd. Toen ik thuiskwam, was er nog niks aan de hand, maar in de avond begon ze ineens erg te spugen. We dachten eerst dat het buikgriep was. Woensdagavond en 's nachts begon ze zich leeg te spugen en donderdagochtend zat ze aan de diarree. Maar daarna was het klaar. Ik dacht: misschien opgelost."

Maar toen vrijdagochtend de gang vol lag met bloedspetters en Macy aan het trillen was, belde Iris meteen de dierenarts. Daar werd ze opgenomen, maar na twee uur kreeg Iris een belletje dat ze haar hond naar Evidensia in Barendrecht moest brengen. Daar werd een echo gemaakt. Toen bleek dat Macy's lever verkleind en donker was.

Nadenken over euthanasie

Toch bleef Iris hoop houden. Vrijdag kreeg ze een vervelend belletje van de praktijk: "Toen hoorde ik dat ze op de intensive care lag. Het ging helemaal niet goed met haar", vertelt ze. Zaterdag belde het dierenziekenhuis opnieuw. Toen kreeg Iris nog slechter nieuws. "Haar nieren gingen het opgeven en haar lever is helemaal kapot. Ze vertelden dat we moesten gaan nadenken over euthanasie. Ik verstijfde. Ik wist niet meer wat ik moest doen."

Na een gesprek met haar moeder ging ze richting Barendrecht. Bij aankomst bij de praktijk zag ze dat Macy werd gereanimeerd: "Ik heb gegild. Ze hebben alles geprobeerd maar het mocht niet baten. Het schijnt een pijnlijk verloop geweest te zijn."

Witte substantie

Iris denkt dat haar hondje ziek is geworden door een paddenstoel: "In haar spuug hebben we een witte substantie gezien. We denken zelf dat het gaat om die paddenstoel. Er zat ook gras bij. Een forensisch team gaat het onderzoeken. De dierenarts gaf aan dat het 99 procent zeker is dat het gaat om die paddenstoel." De gemeente liet maandag ook weten dat het mogelijk om giftige paddenstoelen gaat.