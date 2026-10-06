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Schiedam haalt grond op drie nieuwe plekken weg na dood zes honden

Dieren

Vandaag, 16:07

De gemeente Schiedam laat op drie nieuwe plekken grond afgraven na de dood van zes honden. Het gaat om delen van het Bachplein, de Daltonstraat en de Van Ruijsdaellaan. Op deze plekken is recent grond gestort van dezelfde leverancier als de grond in park De Plantage, waar eerder al een rozenperk werd afgegraven. De gemeente laat weten dat de maatregel preventief is.

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Sinds 25 september overleden vijf honden nadat ze waren uitgelaten in De Plantage in het centrum van Schiedam. Maandag overleed een zesde hond nadat het dier was uitgelaten bij het Bachplein in Schiedam-Noord. Een andere hond is nog ernstig ziek, meldt de gemeente.

Bij geen van de zes overleden honden is de doodsoorzaak vastgesteld. Wel vertoonden ze allemaal dezelfde symptomen. In De Plantage staan borden die waarschuwen voor de mogelijke aanwezigheid van giftige paddenstoelen.

Pup Macy werd niet ouder dan tien maanden

Ook de tien maanden oude Macy overleed nadat ze in verschillende parken in Schiedam had gelopen. Haar baasje Iris Vuyk vertelde eerder aan Hart van Nederland dat de pup in de aarde had gewroet. In haar braaksel zag Iris naar eigen zeggen "duidelijk resten van een paddenstoel". Of Macy daadwerkelijk door vergiftiging is overleden, is nog niet duidelijk.

In de bovenstaande video vertelt eigenaar Iris over het verlies van Macy: "Het is echt een nachtmerrie."

Iris is ontdaan door het verlies van haar viervoeter: "Het is echt een nachtmerrie waar je niet uitkomt. Mijn schoonzus en zwager wonen tegenover de Plantage. Je denkt dit is ver-van-je-bedshow. Dit gebeurt mij niet, denk je dan. Maar toch wel."

Door Redactie Hart van Nederland/ANP

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