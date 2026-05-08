Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's

Dubbelfeest in Blijdorp: baardaapje én bosrendier geboren, direct te zien

Dieren

Vandaag, 14:47

Link gekopieerd

Feest in Diergaarde Blijdorp: deze week zijn in de dierentuin een baardaap en een bosrendier geboren. Het lijkt bijna alsof er een babyboom is in het dierenpark, want de afgelopen weken werden onder meer ook een giraffe, zebra, mhorrgazelle en bongo geboren.

De baardaap werd donderdag geboren. In januari werd er ook al een babybaardaap verwelkomd. Dat is heugelijk nieuws, want deze apen zijn de meest bedreigde makakensoort ter wereld. De baardaap leeft in de tropische regenwouden van de West-Ghats in India. Daar worden de dieren vooral bedreigd door jacht en het verdwijnen van hun leefgebied.

Lees ook:

Babyboom in Diergaarde Blijdorp: deze jonge dieren zijn nu te zien
Babyboom in Diergaarde Blijdorp: deze jonge dieren zijn nu te zien

Bosrendier

Niet alleen donderdag hing er een feeststemming in Diergaarde Blijdorp, ook woensdag kwam er positief nieuws. De dierentuin verwelkomde toen een bosrendier. De groep bestond al uit één mannetje en vier vrouwtjes. Het kleintje stond al snel op z'n pootjes. Het bosrendier is, net als het babyaapje, meteen te zien voor bezoekers.

Door Redactie Hart van Nederland

Lees ook

Groot feest in Diergaarde Blijdorp: na 11 jaar weer zebra geboren in dierentuin
Groot feest in Diergaarde Blijdorp: na 11 jaar weer zebra geboren in dierentuin
Giraffe geboren in Diergaarde Blijdorp, jong vanaf nu te bewonderen
Giraffe geboren in Diergaarde Blijdorp, jong vanaf nu te bewonderen
Vreugde in Diergaarde Blijdorp: bedreigde dianameerkat geboren
Vreugde in Diergaarde Blijdorp: bedreigde dianameerkat geboren
Baardaapje geboren in Diergaarde Blijdorp
Baardaapje geboren in Diergaarde Blijdorp

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2026 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.