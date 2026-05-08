Dubbelfeest in Blijdorp: baardaapje én bosrendier geboren, direct te zien

Feest in Diergaarde Blijdorp: deze week zijn in de dierentuin een baardaap en een bosrendier geboren. Het lijkt bijna alsof er een babyboom is in het dierenpark, want de afgelopen weken werden onder meer ook een giraffe, zebra, mhorrgazelle en bongo geboren.

De baardaap werd donderdag geboren. In januari werd er ook al een babybaardaap verwelkomd. Dat is heugelijk nieuws, want deze apen zijn de meest bedreigde makakensoort ter wereld. De baardaap leeft in de tropische regenwouden van de West-Ghats in India. Daar worden de dieren vooral bedreigd door jacht en het verdwijnen van hun leefgebied.

Bosrendier

Niet alleen donderdag hing er een feeststemming in Diergaarde Blijdorp, ook woensdag kwam er positief nieuws. De dierentuin verwelkomde toen een bosrendier. De groep bestond al uit één mannetje en vier vrouwtjes. Het kleintje stond al snel op z'n pootjes. Het bosrendier is, net als het babyaapje, meteen te zien voor bezoekers.