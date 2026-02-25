Volg Hart van Nederland
Vreugde in Diergaarde Blijdorp: bedreigde dianameerkat geboren

Dieren

Vandaag, 14:46 - Update: 2 uur geleden

Een primeur: in Diergaarde Blijdorp is afgelopen maandag een dianameerkat geboren. Het is voor het eerst dat deze apensoort ter wereld is gebracht in de Rotterdamse dierentuin. De geboorte van het aapje is van groot belang. De soort wordt namelijk ernstig bedreigd.

De dianameerkatten zijn afgelopen jaar van dierentuin ARTIS in Amsterdam naar Diergaarde Blijdorp verhuisd. Allemaal met het doel om de populatie te vergroten. De pasgeboren dianameerkat is het eerste jong dat na de verhuizing is geboren en is meteen te zien voor bezoekers.

Al moet je wel goed kijken. Het baby-aapje klampt zich stevig vast aan de moeder, zoals je in bovenstaande video ziet.

Door Redactie Hart van Nederland

