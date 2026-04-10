Groot feest in Diergaarde Blijdorp: na 11 jaar weer zebra geboren in dierentuin

In Diergaarde Blijdorp is donderdagnacht een zebraveulen geboren. Het is voor het eerst in ruim 11 jaar dat er weer een jong ter wereld komt in de Rotterdamse dierentuin. Volgens de dierentuin maken zowel het veulen als moeder Eva het goed.

De dierentuin staat bekend om het houden van Chapman-zebra's, een ondersoort van de steppezebra. In het wild heeft deze soort het moeilijk door stroperij en het verdwijnen van leefgebied. Ze leven vooral in het zuiden van Afrika, zoals in Zimbabwe en Botswana.

Moeder en kind maken het goed. Beeld: Diergaarde Blijdorp / Ronald de Groot

Opvallend aan deze zebra's zijn de strepen die doorlopen tot onder de knieën en de lichtbruine schaduwstrepen. Vooral bij jonge dieren zijn die goed te zien.

Het veulen mag inmiddels al naar buiten en is daardoor direct zichtbaar voor bezoekers van Blijdorp.