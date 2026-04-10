Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's
Groot feest in Diergaarde Blijdorp: na 11 jaar weer zebra geboren in dierentuin

Dieren

Vandaag, 17:58 - Update: 2 uur geleden

Link gekopieerd

In Diergaarde Blijdorp is donderdagnacht een zebraveulen geboren. Het is voor het eerst in ruim 11 jaar dat er weer een jong ter wereld komt in de Rotterdamse dierentuin. Volgens de dierentuin maken zowel het veulen als moeder Eva het goed.

De dierentuin staat bekend om het houden van Chapman-zebra's, een ondersoort van de steppezebra. In het wild heeft deze soort het moeilijk door stroperij en het verdwijnen van leefgebied. Ze leven vooral in het zuiden van Afrika, zoals in Zimbabwe en Botswana.

Moeder en kind maken het goed. Beeld: Diergaarde Blijdorp / Ronald de Groot

Opvallend aan deze zebra's zijn de strepen die doorlopen tot onder de knieën en de lichtbruine schaduwstrepen. Vooral bij jonge dieren zijn die goed te zien.

Het veulen mag inmiddels al naar buiten en is daardoor direct zichtbaar voor bezoekers van Blijdorp.

Door Redactie Hart van Nederland

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2026 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.