Giraffe geboren in Diergaarde Blijdorp, jong vanaf nu te bewonderen

3 apr 2026, 14:42

Goed nieuws uit Diergaarde Blijdorp: er is weer een giraffe geboren. In de nacht van donderdag beviel moeder Kimberley van een gezond jong, na een zwangerschap van veertien maanden.

Voor oplettende bezoekers was het al even duidelijk dat er een geboorte aan zat te komen. Eind mei werd er ook al een giraffe geboren in de Rotterdamse dierentuin.

De bevalling verliep zoals gebruikelijk bij giraffen: staand, waarbij het jong van zo'n 2 meter hoogte op de grond valt. Al snel bleek dat het mannetje gezond is. Hij stond kort daarna al op zijn nog wat wiebelige poten.

Het jong is de derde nakomeling van vader Javari. Andere giraffen uit de kudde kwamen nieuwsgierig kijken naar de nieuwkomer.

Belangrijke geboorte

De netgiraffe staat wereldwijd onder zware druk. De populatie is in 20 jaar tijd flink afgenomen. Dat komt onder meer door verlies van leefgebied en jacht in landen als Kenia.

Dierentuinen spelen een rol in het beschermen van de soort door reservepopulaties op te bouwen. Blijdorp is daar al jaren mee bezig.

Moeder en jong zijn sinds vrijdag te zien voor bezoekers, al blijven ze voorlopig nog binnen. Zo kan goed in de gaten worden gehouden of het jong zich goed ontwikkelt. Zodra alle seinen op groen staan, is het dier ook buiten te bewonderen.

Door Redactie Hart van Nederland

